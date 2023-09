Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa y el peregrinaje a la "tierra prometida"

El lunes quedará habilitado todo el tramo de la ruta 67, unos 19 kilómetros de extensión, y según indicaron desde el despacho del gobernador, “se estima que por dicha vía circularán 5.200 vehículos por día”.

SFP Ruta 67 del petroleo (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Del acto también participará el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, que impulsa el desarrollo de un nuevo centro urbano y de servicios a la vera de dicha ruta. Este es uno de los motivos principales por los cuales, la noche del 12 de setiembre, el “lord mayor” capitalino iniciará una nueva visita a Estados Unidos.

La agenda del mandatario comunal involucra reuniones con representantes del gobierno norteamericano, directivos de los organismos de crédito internacional y una jornada de trabajo conjunto con las autoridades comunales de Houston; con quienes abordará aspectos ligados a la ciudad como centro logístico de la actividad petrolera norteamericana.

Figueroa a fondo por la Ley GNL

Mientras, el dúo Gutierrez-Gaido, cortan la cinta en el acto de inauguración de la ruta 67, el gobernador electo, junto a un número importante de legisladores patagónicos, tratarán de lograr el dictamen en comisión y despacho favorable del Proyecto de Ley de Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) herramienta principal para la concesión de las inversiones que, en el lapso de los próximos cuatro años, posibilitarán llevar el gas de Vaca Muerta a Europa y el sudeste asiático.

Para poder llevar el proyecto al recinto, los legisladores patagónicos deberán quebrar la resistencia de los diputados nacionales mendocinos que han manifestado su rechazo a la iniciativa. Despejadas las dudas planteadas desde el bloque de Juntos por el Cambio, con respecto a que la iniciativa solo beneficiaba al acuerdo que YPF tiene con la compañía malaya Petronas, parte de la oposición estaría dispuesta a acompañar la medida. Las últimas horas surgieron dudas con respecto al momento en que se pretende su aprobación, “desde lo técnico, si bien hay matices, no habría objeciones; en cuanto a lo político tenemos algunas dudas, porque la aprobación del proyecto llevaría al oficialismo a querer sacar rédito electoral de cara a la elección de octubre”.

Rolando Figueroa conferencia 1.jpg

El apuro de los legisladores que respaldan el proyecto, mayormente el electo gobernador neuquino, Rolando Figueroa, tiene relación con el plan de inversiones que Petronas ya aprobó para desarrollar la primera planta de licuefacción que permitiría exportar el gas neuquino.

La arenga de Rolando

“Tenemos que despojarnos de los intereses sectoriales y las especulaciones ideológicas y mirar el futuro con absoluta claridad. Estamos legislando para nuestras futuras generaciones. Olvidemos las discusiones políticas del momento y pensemos en el futuro de nuestros hijos y nietos, o queremos convertirnos en otra Venezuela, qué fruto de sus diferencias internas, tiene un reservorio de gas y petróleo fenomenal, pero sin explotar y con su pueblo padeciendo todo tipo de necesidades”, les reclamo el neuquino durante la última reunión en la comisión de energía hace aproximadamente un mes y unos días.

Corren los días y las discusiones y negociaciones transcurren en los despachos del Congreso Nacional, por el momento algunos aseguran que “en los próximos días habrá acuerdo y el proyecto podría ser tratado en el recinto.

Vaca Muerta en boca de todos

Neuquén, figura en todos los análisis de coyuntura que los asesores y estrategas tiran semanalmente a los candidatos presidenciales de la Argentina. Como si se tratara de una gran carambola, no hay pasaje de los análisis sobre el futuro y la recuperación económica de nuestro país que no involucre al Litio de la región Norte, la soja y el trigo en la pampa húmeda; además del gas y petróleo No Convencional en Vaca Muerta, como garantes de un mejor por venir.

Así lo expresan cada uno de los referentes de los equipos de asesores que asisten en materia económica al libertario, Javier Milei; a la presidenciable de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich; y al candidato del oficialista Unidos por la Patria, Sergio Massa.

Mientras el debate en los medios hegemónicos ocupa su tiempo sobre la posible dolarización de la economía argentina y sus consecuencias, en otro sector de la mesa en donde se diagrama las estrategias, todos los equipos afinan el ojo y el pulso para garantizar las condiciones jurídicas y políticas al pool de inversores extranjeros y nacionales que ya generan dividendos con el Litio, norteño; y el gas y petróleo, neuquinos.

Previsibilidad y seguridad

La conclusión es coincidente y contundente: el plan de recuperación de la Argentina está íntimamente atado al desarrollo de inversiones, muchas ya en marcha, en la Puna Argentina y en Vaca Muerta. Ambos “tesoros” están ubicados como la gran reserva energética mundial y por ende allí están centrados todos los esfuerzos para que el desmadre político actual no derive en el fracaso del desarrollo de inversiones, previstas a largo plazo, producto de las primeras decisiones que tome el próximo, o próxima, habitante principal de la Casa Rosada.

Por todo lo dicho anteriormente, es de esperar que las próximas semanas se acreciente el debate sobre Neuquén y Vaca Muerta, en el concierto nacional, y se espera también la presencia de los candidatos presidenciales en una especie de “peregrinaje hacia la tierra prometida”.

Las dudas de Javier

Allegados al libertario, Javier Milei, confirmaron a este cronista; que Neuquén está en el organigrama “primario” de las salidas de campaña por el interior del país. “Tenemos que definir las incursiones en los próximos días. Todo estará supeditado al tiempo disponible de Javier y las prioridades que vayan marcando sus asesores de campaña”, aseguraron.

Por el momento, los libertarios solo tienen en mente incursionar en los principales bastiones electorales del país. “Vamos a ir a disputar el voto adonde durante las PASO por distintos motivos no pudimos llegar. CABA, conurbano bonaerense, Santa Fé, Córdoba y Mendoza, ya tienen fechas definidas y podría hacer hasta dos incursiones antes del 22 de octubre”, concluyeron.

Milei.jpg Javier Milei insiste con la dolarización, aunque algunos de sus funcionarios aseguran que no ocurrirá.

Los operadores neuquinos de Patricia Bullrich, indicaron que por el momento no hay nada en concreto, pero que “seguramente en los próximos días tendremos fecha confirmada y las actividades a desarrollar”.

Sergio, en Centenario, con liturgia peronista

Sergio Massa, tiene la situación más controlada por contar con un poderío logístico mucho más importante que le garantiza “presencialidad efectiva” en cada rincón del país. Montado sobre los anuncios que benefician al “colectivo obrero”, esta semana confirmaría avances en la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores, visitará la provincia dentro de dos semanas.

Así se lo confirmó en una reunión de 90 minutos a la legisladora nacional, Tanya Bertoldi; y a los legisladores provinciales, del MPN, Marita Villone; y de Avanza Neuquén, Lucas Castelli.

massa bertoldi villone castelli

De acuerdo a lo que este cronista pudo averiguar, el trío neuquino trabaja en la organización del mitin político junto a las organizaciones de los trabajadores que representan al grueso del campo laboral provincial.

La cita sería en Centenario. La fecha elegida por Massa sería el 28 de septiembre y lo tendrá a él como único orador.

“Va a ser un acto al que asistirán más de 60 mil personas. Creemos que va a ser uno de los encuentros más importantes que Massa encabezará durante su campaña presidencial”, señaló uno de los responsables de la búsqueda del lugar en donde realizar el acto.

Marcelo Rucci, de Petroleros Privados; Carlos Quintriqueo, de ATE; y Juan Carlos Levi, de la UOCRA; serían los responsables de sumarle “musculo territorial” al acto neuquino.