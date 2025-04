Jesús Escobar: "Hay que conformar un espacio lo más amplio posible para echar a Javier Milei"

- Aquí hay que echar a Milei, qué duda cabe. Y nos parece que tenemos una oportunidad única de pegarle un golpe muy fuerte en las urnas. Hay elecciones y nos parece que hay que derrotarlo de manera contundente y electoralmente. No hay que dejarlo que crezca en el Congreso de la Nación y por lo tanto necesitamos hacer un espacio lo más amplio posible. Así que a eso convocamos, en este caso, a los neuquinos y neuquinas, a los distintos espacios políticos, sociales, a dirigentes y a toda la ciudadanía en general.

Jesús Escobar (1).JPG

Nos parece que llegó un momento concreto en donde se puede hacer algo, además de movilizarnos, además de hacer presentaciones judiciales. Yo he participado en distintas audiencias por la tarifa de gas, por ejemplo, lo cual es conocido. Pero tenemos una oportunidad única de aceptarle un golpe muy fuerte en el terreno electoral.

- ¿Y la idea es ir con un frente de partidos, más allá de esta convocatoria amplia que estás diciendo a diferentes sectores sociales?

- Diría que esto lo hago en términos personales, porque además se va a dar la característica este año de que la boleta única permite la posibilidad al ciudadano de participar. Obviamente, tiene que haber un sustento de distintos espacios políticos, que nos tenemos que sentar a hablar y tratar de concluir. Me parece que es imprescindible la unidad lo más amplia posible con esta consigna que dije antes: hay que echar a Milei. Están destrozando la república, generando heridas muy profundas en la democracia, de federalismo, ¿qué vamos a decir?. Ni siquiera conoce el país este presidente, los trabajadores en su peor momento, los jubilados ya por el suelo, aquel que trabajó toda su vida ni posibilidades tiene de jubilarse, además en un contexto mundial de una crisis que nos agarra muy mal parados, muy débil la economía, entonces es el momento de hacer algo.

- ¿Vas a ser candidato?

- Voy a ser candidato, sí. Pero eso se verá en el tiempo. Por eso esta convocatoria a distintos sectores, que tengamos la capacidad de poder establecer en el terreno de las candidaturas lo que mejor exprese esta idea que dije anteriormente.

- ¿Y cómo ves el escenario político de Neuquén?

- Me parece que hay un sector que está alineado con sus más o con sus menos, con las políticas de Milei. O sea, va a estar la representación de la Libertad Avanza, la que viene trabajando el gobernador, que en líneas generales está encolumnado con las políticas nacionales, y después hay un sector de la oposición que es al cual convoco a que nos unamos en una expresión que tenga como eje echar a Milei.

- ¿Eso incluye al peronismo?

- Por supuesto.

- ¿Tuviste conversaciones con el PJ de Neuquén y otros partidos?

- Siempre hablo con todos los sectores, con peronistas, con radicales, con sectores de izquierda, de centroizquierda, del progresismo independiente. Todos aquellos que coincidamos que hay que echar a Milei. Reitero mucho esta frase porque me parece que se cae de maduro. El modelo político, económico, social que encarna es absolutamente agresivo para el conjunto de los argentinos. Ni qué decir para las provincias, para la república, para la democracia, para el federalismo. Entonces tenemos que hacer algo ya.

Ricardo Alfonsín- Jesús Escobar.jpg

- ¿En qué proceso está esta convocatoria que vos estás haciendo?

- Este es el primer paso que estoy dando y es el corolario de todo lo que hemos venido haciendo durante muchos años, pero particularmente a lo largo del último. Desde el 10 de diciembre que prácticamente hemos caminado con un montón de sectores, mostrando hacia dónde nos llevaba Milei, el daño que iba a producir y que está produciendo y que va a producir en caso de que no hagamos algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Continuar ese trabajo. A mí no me gusta mucho decir: voy a salir a recorrer la provincia, pero bueno, es lo que pienso hacer. Voy a salir a ciudad por ciudad, barrio por barrio, casa por casa y espacio por espacio.

- ¿Y creés que hay plafón para lo que planteás?

Lo encargo desde una óptica personal, sin desconocer la trayectoria política y que vamos a confluir también diferentes espacios. Pero a mí me parece que la gente está cansada de este rumbo que ha tomado el país. Hay un montón de gente independiente. En eso me parece que aquellos que tenemos trayectoria en espacios políticos tenemos que tener la capacidad, como ha habido en otros momentos de nuestro país, de abrir las puertas de los espacios de participación. Nosotros, en este caso, siempre hemos tenido esa característica. Lo hicimos en la convención constituyente, lo hicimos en muchas elecciones particulares en donde fueron en nuestras listas e incluso ocuparon espacios institucionales personas que venían del campo independiente. Algunas con trayectoria política, otras con trayectoria social, pero que no eran de nuestro partido.