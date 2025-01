Juan Grabois en Neuquén: "Hay compañeros nuestros que no mueven el orto, viven como políticos"

El dirigente, abogado y profesor de la UBA va con todo, sin importar la críticas. Es el otro extremo de Milei y no tiene miedo a los escraches, ni trolls, ni al nuevo mundo de la cancelación. No duda en tildar a Sergio Massa de panqueque, aunque dice que es "infinitamente mejor" que Milei. Sobre las encuestas, explica que "los pibitos del conurbano necesitan quien los guíe", y en esa franja se combate el electorado con los seguidores del presidente libertario.

Tampoco le esquiva a la autocrítica del espacio del peronismo en las últimas décadas : "Tenemos un problema con los compañeros y es que no mueven el orto. Se acostumbaron a vivir como políticos y perdieron la mística de la militancia , no podés ser diputado 12 años" , dice.

El dirigente vino a Neuquén a presnetar su libro "Argentina humana", luego de una gira por todo el país y especialmente en la Patagonia. Es un rebelde, de discurso disruptivo pero heredero de un apellido que, según sus críticos, lo pone a años luz del subsuelo de la Argentina que dice defender. Tiene parientes en Neuquén, su hermana que es diabetóloga infantil y su cuñado dueño de una clínica. "Son excelentes personas, que están con los trabajadores", expresa.

Juan Grabois (1).JPG Juan Grabois no se guardó nada en su paso por Neuquén. Dijo que le gustaría juntarse a charlar con Rolando Figureoa. "Es un morocho del Norte y eso suma puntos, la escuela de la calle". Maria Isabel sanchez

Consciente de esta paradoja, su narrativa no esquiva el fuego cruzado. “Paga el precio”, dicen sus detractores, por no encajar del todo en los moldes clásicos de la izquierda ni en el PJ tradicional. Grabois habló con LMNeuquén en una entrevista exclusiva.

Juan Grabois: la guerra de los marginales

—Un sector de la política te tiene de punto para subirte al ring en las redes sociales. Construyó un fetiche sobre tu persona para pegarte. ¿Quién es Juan Grabois?

Soy bastante lo que se ve, ese fetiche que se construye en base a muchas mentiras...

—Vivís escrachado.

La verdad es que hacen bien, los voy a combatir toda la vida a la gente que piensa que la justicia social es una aberración. Es cierto que existe esta idea de los genios de la politimetría, vamos a subir a un tipo medio extremista, medio marginal, eso fue lo que pasó con Milei. ¿Vos sabés quién le armó las listas a Milei no?

—¿Quién las armó?

Se las armó Sergio Tomás Massa, en la mitad de la provincia de Buenos Aires, ¿porque quería que gane Milei? No, quería ganar el, pero era una estrategia para levantar a un tipo con un discurso absolutamente extremo, que en ese momento eran dos diputados, para bajarle las posibilidades a Patricia Bullrich. Son tácticas que terminaron en cualquier cosa. A esta altura, con 35 por ciento en todas las encuestas de intención de voto, que no me hace mejor persona o dirigente, no soy mejor que cuando saqué un millón y medio de votos a escala nacional. Hay un tema de instalación pública que funciona en la democracia distorsionada en las redes sociales, que a veces, en ese marco de polarización, los que tenemos temperamento, personalidad una manera de dirigirnos un poco menos políticamente incorrecta, a la gente le presta más atención.

Grabois y el Papa Francisco.jpg Juan Grabois al lado del Papa Francisco. Es militante católico y barrial Criticado y amados por muchos, más allá de lo electoral.

—Qué creés que te perjudicó más. ¿Estar cerca de los pobres, ser amigo del Papa Francisco, o hacerle la campaña a Sergio Massa cuando lo combatiste?

Es un poco las tres cosas. La campaña de Massa fue el producto de la conciencia de cómo funcionan las coaliciones. Para mi Massa es el paradigma del político panqueque, pero nosotros habíamos construido una coalición y el que pierde acompaña. Porque Massa aun siendo un panqueque hubieses sido infinitamente mejor que Milei. Y Milei nos está diciendo ente líneas, o a veces públicamente que hay que matar a los putos, hay que correr a los zurdos de mierda, hay que apalear a los fisuras, hay que sacarle los remedios a los viejos meados, hay que liberar femicidas, como lo dijo Cúneo Libarona.

Hay un aumento acá en Neuquén del 40 por ciento de la violencia de género. Hay mercado libre para órganos. Hay que degollar indios. Estudiantes, científicos, artistas, periodistas, todos ensobrados. Yo sé que hay algunos ensobrados, pero no todos. Y esas categorías que a veces que pueden reducir en casta, zombies, orcos, vagos, ya es una categoría que excede a lo que en algún momento fue el eje del ataque, que somos los que defendemos a los más pobres. Nos atacan a nosotros, porque atacar directamente a los más pobres todavía no garpa políticamente y es como un baipás.

Cualquiera que lucha del lado de los humildes. Cualquiera que combata contra la idea del derecho a morirse de hambre, cualquiera que combate el recorte o cualquiera que combate poner el derecho social por encima de la propiedad privada que es el un por ciento, es un enemigo político. Y el Papa y los pobres es lo mismo, porque es el defensor de los pobres en la Tierra. Y hay una aporofobia, que es la fobia a los pobres. Cuando se fomenta desde arriba, se desacredita la iglesia y se destruyen las organizaciones sociales, sumado a la privatización de los clubes, la narcoestructura y las apuestas on line.

La violencia como espectáculo

—¿En qué termina todo esto?

En una violencia sin sentido, no orientada a la protesta social. Una violencia donde vienen dos pibitos pasados de falopa, que quieren chorear el celular a un laburante, el laburante saca un fierro le metés un tiro, salen los amigos de los pibitos a quemar una comisaría y saltan los vecinos que están en contra de la inseguridad a defender la comisaría. ¿Quién gana con todo esto? No ganan nadie con eso, ni los villeros, ni la juventud, ni la clase media trabajadora, que la siguen matando. Es un esquema para que gane el estado fascista, porque ellos dicen que están en contra del Estado, pero refuerzan la SIDE y los aparatos represivos en función de la espectacularización de la violencia.

Gif Grabois insultado en Ezeiza.gif Juan Grabois en una de las tantas escenas donde lo exponen al extremo. Dice que hoy la moderación no conduce a nada y puso el ejemplo de su enemigo: Javier Milei.

—Pero parece que cada juventud es hija de la época, con Alfonsín, Memen, Kirchner. ¿Cuál es la de Milei?

Este tiene el brazo armado, al gordo Dan, que de todas esas agrupaciones nunca vi después de la transición democrática gente que abra un acto armado, que hace un acto con la estética de la Roma fascista o que anda recorriendo las calles en un Falcon verde. Este libro habla de que la política fue perdiendo su propósito y el para qué, para qué se ganan las elecciones o las alianzas, cuál es el programa de gobierno.

Nosotros planteamos el tercer plan quinquenal, cómo llevarlo adelante, principios para fortalecer y una estrategia de poder, que no se limita a las elecciones. Argentina Humana tiene que ver con que la principal contradicción es ente la deshumanización y la afirmación de la dignidad del ser humano.

—Dónde queda la oposición después de que Milei ha castigado a la palabra peronismo. Va a parecer algún movimiento que le haga enfrente.

Es curioso lo que decís porque Milei no se mete con el peronismo. El habla de zurdo, los boluprogres esa es la categoría. Porque hay algo identitario en la cultura popular que no lo pueden destruir.

—Pero no van a destruir el mural de Evita en el centro de Buenos Aires

A que no se animan. No se van a animar. ¡Con Evita no se jode!

—Qué sabés de Neuquén, lo conocés al gobernador Rolando Figueroa. Tenés parientes acá, a tu hermana dijiste.

Sí, mi hermana y mi cuñado son médicos, son excelentes personas que se preocupan por los demás y trabajan para los más humildes en un sistema de salud que es mejor que el del resto del país. Pero que tiende a colapsarse porque la industria de la enfermedad es muy jodida, que tiene que ver con la industria de los alimentos. Todos tenemos algún amigo que tiene un chico con sobrepeso, con diabetes o enfermedades vinculadas con la maña alimentación, el sedentarismo originado por las redes sociales.

Juan Grabois (6).JPG Argentina Humana es el libro de Juan Grabois, un manual de combate contra el fascismo. "Del otro lado está el gordo Dan", explica, por el brazo armado de Milei. Maria Isabel sanchez

A Rolo no lo conozco, tengo dos bibliotecas de referencias de lo que me cuentan mis amigos. Una dice que es un conservador popular que viene de abajo, que apuesta a hacer un plan quinquenal, pero hay otros compañeros que dicen que es una cara lavada del MPN y de Sapag, pero no conozco en detalle.

—Pueden ser las dos cosas tranquilamente...

Si, sé que él no tiene una política de destrucción de las cooperativas y de los movimientos sociales.

—Pero su gobierno impulsó los allanamientos de cooperativas y la Justicia las investiga.

Creo que los casos puntuales existe, pero también sostuvo la política de viviendas. Es esto también lo que dice Milei, que currifica, con los casos puntuales, que todo lo convierte en un curro. Pero tenemos una contradicción muy grande con Rolo, que seguramente en algún momento voy a hablar. Me dijeron que es un morocho que viene del norte y eso es un punto a favor, porque te queda esa sensibilidad, esa escuela de la calle.

Pero hay un tema nacional que no lo vamos a resolver, que tiene que ver con visiones. Y es si Argentina es un estado unitario que todo se comanda de la capital federal, o si son 23 estados independientes con una ciudad portuaria. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas, no estoy de acuerdo con los provincialismos.

Qué dijo del Frente Neuquinizate

Creo que el Neuquinizate, que es lo mismo que pasa en Córdoba o Catamarca o Misiones tiene que ver con una estrategia geopolítica de sectores con una visión imperialista. Es una palabra vieja, pero tenemos en Estados Unidos a un presidente que quiere agarrar Groenlandia. La estrategia histórica británica en el Siglo XIX fue balcaniza Latinoamérica. Nuestro partido se llama Patria Grandes porque tenemos una visión de la unidad latinoamericana como única manera de salir del subdesarrollo. No tenemos Patria Grande, y ahora no vamos a tener Argentina. Vamos a tener 23 estados independientes. El provincialismo es lo contrario al federalismo y se evidencia cómo votan los diputados. Necesitamos meter en el congreso gente que firme que no le va a votar las cosas a Milei.

—¿Para quién vas a trabajar en estas elecciones?

Nuestra propuesta conceptual es hacer un frente único antifascista, este es un gobierno protofascista porque ataque permanente a grupos marginalizados en función de las elites económicos. Les ponen los nombres de zurdos, de boluprogres, de wokes, les van cambiando permanente el nombre, pero lo engloban en una serie de enemigos. La idea es pegar juntos pero marchar separados.

Competir internamente, construir la representación política, democratizar la cuestión. Lo veo difícil porque imaginate que si estuviera Rolo y el representante del Frente de Izquierda. Le planteás firmar que el único compromiso es ir contra Milei, pero Rolo no va a querer porque sus diputados tienen que votar para negociar cosas para la provincia, los troskistas tampoco y Parrilli tampoco. Si no se puede, vamos a impulsar listas propias en Unión por la Patria. Vaso a pedir las PASO o internas para todas las categorías y acá en Neuquén tenemos a Santiago Arizo que viene con olor a caprino del norte, que defiende la trashumancia, algo nuevo en la política. Creemos que lo fallido de Unión por la Patria fue la licuadora, pensar que éramos todo lo mismo cuando con Massa no teníamos nada que ver.

—¿Qué es el libro Argentina Humana?

Argentina Humana es un libro del combate, para dar la batalla electoral este año, de como organizar la frustración y la bronca sin que se convierta en enfermedad mental, en violencia intrafamiliar, en adiciones, es una resistencia cultural y política que expresa el cambio de época que expresa Milei, que viene de antes. Que además esa resistencia se pueda convertir en un propósito y en un plan de país. Hay un problema con los compañeros dirigentes de nuestro campo, que podría sintetizarlo y que no digo todos, en que no mueven en orto.

Se acostumbramos mucho a ser políticos, están hace 12 años de diputados y senador y ya perdieron la mística militante. Entonces los que nunca fuimos nada y no tenemos demasiado interés de serlo por sí mismo, prefiero un millón de veces meter en el Congreso a los cerebros que no se fugan, a las pibas jóvenes, a los que están cuidando cabras, que a los que están de diputaods. Voy a trabajar en la oposición frontal contra Milei y rejuvenecer generacionalete lo que tendría que ser el movimiento nacioal y popular.