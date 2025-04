Juan Luis Ousset: "Nuestro gobierno defiende el modelo neuquino"

El Jefe de Gabinete manifestó que “todo el equipo de gobierno está en esa misma sintonía y quien no responda a este diagrama se va a ir, porque no hay lugar ni para la corrupción, ni para no ocuparse de los problemas de la gente y no hay lugar para no escuchar a los vecinos de nuestra hermosa provincia, estén donde estén”.

“El modelo neuquino lo que hace es cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, a nuestros pioneros; cuidar nuestra historia, nuestra identidad, cuidar la neuquinidad y forjar con los valores del Neuquén del pasado, el Neuquén del futuro”, aseguró Ousset y agregó: “Estamos seguros que va a ser increíble, además de hermoso, próspero, de progreso y de desarrollo”.

“Lo tenemos que hacer siempre respetando nuestras raíces, que es lo que nuestro gobernador nos ha planteado desde el día uno a cada uno de sus funcionarios”, dijo y recalcó que el mandatario provincial “es de tierra adentro y conoce cuáles son las necesidades”.

Ousset felicitó al presidente de la comisión de fomento por el trabajo realizado y destacó que “los aniversarios tienen mucha importancia para saludar a los antiguos pobladores, a quienes forjaron los pueblos y nos dan nuestra identidad como provincia y región, a quienes de alguna manera nos brindan herramientas para transitar lo que se viene en el Neuquén del futuro, que es un Neuquén diferente”.

Obras para la región

El funcionario anunció avances en la conectividad vial, vinculados a la Ruta Provincial 23, que tiene en total 96 kilómetros de extensión; y la repavimentación del tramo Aluminé-puente Rahue, que permitirá la transitabilidad todo el año y conectará con pavimento los pasos internacionales Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal. Además de hacerlo con Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil y Junín de los Andes.

En relación con la infraestructura vial, Ousset mencionó que “la Ruta 23 va a tener un impacto muy importante. Tenemos que prepararnos para ese impacto, porque significa recibir más turismo. Muchas más personas van a pasar por acá y tenemos que prepararnos para recibirlos, para atenderlos y generar un producto nuevo y genuino, generar empleo y que nuestra gente pueda trabajar tanto en la producción como en el turismo”.

“Lo que se viene con relación a la infraestructura de nuestras rutas va a ser muy imponente para la región de los Lagos del Sur y nos tenemos que preparar”, dijo el ministro y destacó “todo lo que tiene que ver con los corredores que tenemos en la región, también con Aluminé, Villa Pehuenia, toda la zona Sur y el paso internacional Mamuil Malal, que tendrá un impacto grande en toda la región”.

Sobre la infraestructura turística, explicó que hay un proyecto con destino al desarrollo de un parador turístico, “que estamos construyendo y para el cual esta semana se destinaron 140 millones de pesos, para que lo puedan ver en poco tiempo construido”.

“No tiene sentido si no es en el marco también de una estrategia de desarrollo y por eso es importante que el pueblo pueda ver lo que está haciendo Andrés, para que tengan otro tipo de oportunidades a partir principalmente del turismo. También trabajamos en otras áreas y, además de que hoy le estamos entregando las tierras a la comisión para que puedan hacer este parador, también estamos trabajando en otros proyectos que surgieron”, agregó.

Junto con la comisión de fomento, la provincia, a través del COPADE, trabaja en un plan de ordenamiento territorial para potenciar a la localidad y promover su desarrollo justo, equilibrado y sostenible. Esta herramienta de planificación permite aumentar la capacidad en la toma de decisiones en el territorio, a la gestión con los diferentes actores e instituciones, construir una agenda de proyectos priorizados comunitariamente en el corto, mediano y largo plazo. Incluye la jerarquización de calles, espacios verdes, equipamientos comunitarios y proyectos vinculados al turismo, la cultura, el ambiente y el patrimonio.

Proyectos locales

Ousset señaló que “vamos a trabajar para que Neuquén crezca, progrese y proyectarla, pero primero vamos a trabajar para nuestra gente y por eso entre estos proyectos también está el de la dulcería, de la reactivación. Destinamos un aporte de 8 millones de pesos para la compra de las plantas de frutas finas y para poner en marcha el terreno lindero, donde se pondrá en marcha un nuevo sector de producción para generar empleo genuino”.

Se trabaja en el mejoramiento del sistema de agua potable con el objetivo de optimizar el suministro y garantizar la calidad cumpliendo con estándares de salubridad necesarios para el consumo humano. “Estamos trabajando en las cosas importantes, el sistema de agua potable, 25.000 litros que va a tener el nuevo tanque, más los 8.000 que ya tienen y que va a permitir resolver un problema importante, los paneles fotovoltaicos del EPEN que nos va a permitir que cinco familias que ya lo hicieron y nuevas en el futuro puedan conectarse a la red de electrificación”, detalló.

A través del EPEN se concretaron cinco nuevas instalaciones fotovoltaicas para familias de Pilo Lil, que habían quedado alejadas de las líneas eléctricas cuando se hizo la obra de electrificación rural de la zona Sur. Se instalaron equipos fotovoltaicos residenciales, de tres paneles cada uno con su estructura, banco de baterías, regulador de tensión, tablero de protecciones e instalación interna completa.

“Es muy importante plantearnos hacia dónde está yendo nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia que va a ser diferente y nos tenemos que preparar como pueblos, como localidades, para salir adelante y construir un futuro a partir de esto”, manifestó Ousset.

Además, aseguró que “el Neuquén que viene necesita de nuestros jóvenes, necesita de mucha inversión en educación y por eso también estamos becando a 38 chicos de esta localidad a través del programa de becas Gregorio Álvarez, el programa más importante de la historia de la provincia del Neuquén y que creemos que es lo que los va a proyectar al futuro”.

“A la policía le estamos entregando una antena de Starlink para que puedan conectarse y trabajar los temas de seguridad de otra manera”, sostuvo el ministro. Por otra parte, remarcó que desde el gobierno “pretendemos escuchar a quienes están más lejos de los centros urbanos, a quienes no gritan ni se manifiestan con violencia”.

Mensaje a los pobladores

Dijo que el pueblo de Pilo Lil “es paciente y sabe que todo lleva trabajo. Es un pueblo joven, pero sabe que tiene una gran historia por detrás y que juntos y trabajando en equipo vamos a poder salir adelante”.

“Nuestra provincia era una provincia injusta y nosotros lo que pretendemos es darle justicia”, afirmó Ousset e indicó que para eso “queremos trabajar en soluciones habitacionales y que aquellos que fueron favorecidos con una vivienda institucional colaboren para poner en marcha un fondo neuquino, donde el gobierno de la provincia va a ser el primero que va a aportar este año 25 millones de dólares, a partir del recupero y de trabajar con el Banco Provincia del Neuquén”.