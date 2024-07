La adolescente que murió por monóxido de carbono era alumna de la EPET 20

Comunicado EPET 20- adolescente- monóxido de carbono. Posteo de la escuela en Facebook.

Apenas se conoció lo que había ocurrido, desde la escuela utilizaron su cuenta de Facebook para comunicar lo ocurrido y avisar sobre el horario del funeral y donde se llevaría a cabo e invitar a la comunidad educativa a acompañar a familiares y amigos de Valentina.

Desde el gremio que núcleo a los docentes de Neuquén, ATEN, también habían publicado un mensaje de despedida horas antes. "Lamentamos el trágico fallecimiento de la estudiante de la EPET 20 Valentina Guadalupe Urra y acompañamos a su familia en este momento tan complejo y doloroso. Nos ponemos a disposición de la institución y la familia", señalaba el posteo del sindicato.

Muerte por monóxido de carbono

Una adolescente de 17 años falleció este miércoles por inhalación de monóxido de carbono. El trágico evento se produjo en un departamento del barrio Managua de Cipolletti, en proximidades de la esquina de las calles Jorge Newbery y Turrín.

La joven fue auxiliada y trasladada al hospital, donde llegó sin vida. En tanto que su madre y sus dos hermanos también resultaron afectados y debieron ser asistidos por profesionales del establecimiento sanitario, pero se encuentran fuera de peligro.

El Ministerio Público Fiscal informó que tomó intervención ante la posibilidad de que se hubiera registrado un delito, pero se descartaron signos de criminalidad, informaron desde esa dependencia judicial.

Para desechar dudas convocaron al personal de Camuzzi, la empresa distribuidora de gas, como también del Gabinete de Criminalística de la Policía y de Bomberos Voluntarios. Se les encomendó efectuar un relevamiento del inmueble, situado en la planta baja de la entrada 4 para determinar la falla.

Precisamente efectivos de ese Cuartel, realizaron mediciones en el interior de la vivienda y detectaron “una pequeña concentración de monóxido de carbono en una de las habitaciones”, por lo que se presume que se produjo un desperfecto en un calefactor que emanó el gas altamente venenoso.

El fatal incidente provocó una gran conmoción en el conglomerado habitacional.

Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono

El ENARGAS -Ente Nacional Regulador del Gas- advirtió que el monóxido de carbono “es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas”.

“Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales”, agrega el organismo en su sitio web.

Llega el frío y el monóxido de carbono vuelve a transformarse en un asesino silencioso.

Aclara que si bien este gas no puede percibirse, hay claros indicios que señalan la presencia de monóxido de carbono en el ambiente:

Coloración amarilla o anaranjada de la llama, en lugar de color azul.

Aparición de manchas o tiznado en las paredes; decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos.