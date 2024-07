Una adolescente murió por monóxido de carbono en Cipolletti

Para desechar dudas convocaron al personal de Camuzzi, la empresa distribuidora de gas, como también del Gabinete de Criminalística de la Policía y de Bomberos Voluntarios. Se les encomendó efectuar un relevamiento del inmueble, situado en la planta baja de la entrada 4 para determinar la falla.

Precisamente efectivos de ese Cuartel, realizaron mediciones en el interior de la vivienda y detectaron “una pequeña concentración de monóxido de carbono en una de las habitaciones”, por lo que se presume que se produjo un desperfecto en un calefactor que emanó el gas altamente venenoso.

El fatal incidente provocó una gran conmoción en el conglomerado habitacional.

Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono

El ENARGAS -Ente Nacional Regulador del Gas- advirtió que el monóxido de carbon o “es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas”.

“Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales”, agrega el organismo en su sitio web.

Aclara que si bien este gas no puede percibirse, hay claros indicios que señalan la presencia de monóxido de carbono en el ambiente:

Coloración amarilla o anaranjada de la llama, en lugar de color azul.

Aparición de manchas o tiznado en las paredes; decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos.

Una de las principales causas de la aparición de monóxido de carbono está en el mal estado de los artefactos de gas o en sus instalaciones, por ejemplo:

Insuficiente ventilación del ambiente en donde hay una combustión.

Instalación de artefactos en lugares inadecuados.

Mal estado de los conductos de evacuación de los gases de la combustión: desacoplados, deteriorados o mal instalados.

Quemador de gas con la entrada de aire primario reducida.

Acumulación de hollín u otro material en el quemador.

Para evitar accidentes, toda instalación de artefactos a gas debe cumplir con las condiciones de ubicación, ventilación y evacuación de gases producto de la combustión, conforme a Reglamentaciones Técnicas Vigentes (ver capítulos VI y VII de la NAG-200) que siempre deben ser realizadas y controladas por un gasista matriculado.

El municipio de Cipolletti también brinda consejos al respecto en los meses invernales: controlar los artefactos con gasista matriculados; vigilar que la llama tenga color azul uniforme; encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa; no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente; dejar una puerta o una ventana entreabierta; do arrojar plástico, goma o metales al fuego; evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa; controlar que los respiraderos no estén tapados; apagar brasas y llamas antes de dormir y ventilar la casa una vez por día.