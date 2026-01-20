La agenda de Javier Milei en Suiza: Foro de Davos y encuentro con CEO de bancos

El Presidente viaja a Zurich, acompañado por una extensa delegación, donde arribará este martes.

Javier Milei viaja a Suiza para reunirse con CEOs y participar del foro de Davos

El presidente Javier Milei partió el lunes por la noche rumbo a Zurich, Suiza, donde cumplirá con una extensa agenda de actividades que incluye su disertación en el Foro Económico de Davos y encuentros con banqueros y empresarios.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario viaja acompañado de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También lo hará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La delegación presidencial partió a las 21 del lunes, con planes de aterrizar a las 15:30 del martes, que incluye un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, a las 21 (hora local). Se trata del titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

javier milei foro davos

Para el miércoles 21 de enero, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 horas con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Algunos minutos más tarde, participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings. Se trata de una reunión que apuesta a fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo entre las naciones.

A las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos globales y a las 15.30, se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro. Allí tomará la palabra luego de su par republicano Donald Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay pedido formal de audiencia.

“Milei buscará mostrarse como el principal referente de Trump en el Cono Sur”, señalaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes que participan en la organización de este viaje clave para las aspiraciones del mandatario argentino de erigirse en el referente de las “ideas de la libertad” en Sudamérica.

milei trump

El jueves, el mandatario dará una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva, que cuenta con agenda propia, emprenderá el regreso al país. El aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.

Qué es el Foro de Davos y por qué Milei lo considera un encuentro clave

La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial reunirá a los principales líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil entre el 19 y el 23 de enero próximo.

Bajo el tema "El espíritu del diálogo", Davos 2026 ofrece una plataforma para conectar a líderes con el fin de enfrentar desafíos compartidos e impulsar las innovaciones que definen el futuro, según sus organizadores.

Esta Reunión Anual integra la diversidad de perspectivas necesarias para que el mundo avance en conjunto durante 2026, pero ha sido criticado desde sectores de izquierda por definir posturas a favor de la concentración de la riqueza.

davos.jpg Davos Forum.

Durante más de cinco décadas, el Foro ha reunido a líderes de empresas, gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, el mundo académico y las nuevas generaciones “para comprender los desafíos globales y hacer que el mundo avance en conjunto”.

El programa de este año se basa “en ese legado, impulsado por el trabajo continuo del Foro, los últimos acontecimientos mundiales y las innovaciones revolucionarias”.

El objetivo es generar ideas, encontrar soluciones a largo plazo para desafíos interconectados y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, resiliencia e impacto.