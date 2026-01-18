Foro de Davos: Javier Milei buscará mostrarse como el delegado de Trump en el Cono Sur

El tradicional encuentro se realiza desde 1974 en la impactante ciudad alpina suiza. El presidente tratará de consolidar su imagen financiera.

El presidente Javier Milei participará esta semana del influyente Foro Económico de Davos , donde tiene preparado un discurso en el que buscará mostrar a la Argentina como caso de éxito y se aferrará más que nunca a las políticas de su par norteamericano Donald Trump.

“Milei buscará mostrarse como el principal referente de Trump en el Cono Sur”, señalaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes que participan en la organización de este viaje clave para las aspiraciones del mandatario argentino de erigirse en el referente de las “ideas de la libertad” en una Sudamérica que está virando hacia el liberalismo.

Y de alguna manera buscará mostrarse como el delegado de su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el sur de Latinoamérica.

davos.jpg Davos Forum.

Como antesala, Milei lleva la carta de invitación del norteamericano para ser parte de la Junta de la Paz que organizó el mandatario estadounidense para intentar desactivar el conflicto en la Franja de Gaza.

Se espera que el mandatario argentino no repita el error que tuvo el año pasado, cuando usó la tribuna de Davos para atacar a las personas que “enarbolan la bandera de diversidad sexual” y acusó a quienes difunden la "ideología de género" de ser “pedófilas”.

También sostuvo que “el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado”.

Existe la duda sobre si Milei volverá con el discurso “anti woke”, aunque más lavado, o directamente dejará pasar de lado ese tema urticante.

En cambio, se espera que el mandatario argentino exprese su alineamiento con Trump y su respaldo al ataque a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

En ese escenario, Milei se verá favorecido por el hecho de que en el Cono Sur algunas elecciones y traspasos de poder en 2025 le dieron la buena noticia de que tendrá aliados: José Jerí (Perú), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y el electo José Antonio Kast (Chile), quien asumirá en marzo.

javier milei foro davos

Qué es el Foro de Davos y por qué Milei lo considera un encuentro clave

La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial reunirá a los principales líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil entre el 19 y el 23 de enero próximo.

Bajo el tema "El espíritu del diálogo", Davos 2026 ofrece una plataforma para conectar a líderes con el fin de enfrentar desafíos compartidos e impulsar las innovaciones que definen el futuro, según sus organizadores.

Esta Reunión Anual integra la diversidad de perspectivas necesarias para que el mundo avance en conjunto durante 2026, pero ha sido criticado desde sectores de izquierda por definir posturas a favor de la concentración de la riqueza.

Durante más de cinco décadas, el Foro ha reunido a líderes de empresas, gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, el mundo académico y las nuevas generaciones “para comprender los desafíos globales y hacer que el mundo avance en conjunto”.

El programa de este año se basa “en ese legado, impulsado por el trabajo continuo del Foro, los últimos acontecimientos mundiales y las innovaciones revolucionarias”.

El objetivo es generar ideas, encontrar soluciones a largo plazo para desafíos interconectados y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, resiliencia e impacto.