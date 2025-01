La agenda de Rolando Figueroa: un viaje a Panamá y una reunión clave con YPF para cerrar la semana

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1883863242985951603&partner=&hide_thread=false NUEVAS CUADRAS DE ASFALTO EN GRAN NEUQUÉN NORTE



Con el plan de obras Orgullo Neuquino, seguimos acompañando a @MarianoGaidoOk para llevar asfalto a cada rincón de la ciudad.



Estas obras mejoran la circulación diaria de los vecinos de Neuquén Capital. Gracias a una… pic.twitter.com/VOnHSLO9s6 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) January 27, 2025

El mandatario participará del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025 que se desarrollará el 29 y 30 de enero bajo el lema “¿Cómo retomar la senda del crecimiento?”. El evento reúne líderes mundiales y expertos de América Latina.

"Es un encuentro muy importante, en el que se acercan las nuevas líneas de financiamiento y en donde Neuquén está apuntalando para poder incluirse”, señaló Figueroa. "Es un encuentro muy importante, en el que se acercan las nuevas líneas de financiamiento y en donde Neuquén está apuntalando para poder incluirse”, señaló Figueroa.

Allí se discutirá estrategias que fortalezcan el desarrollo económico sostenible, con un enfoque especial en la inversión de impacto, transición energética verde, digitalización e infraestructura.

Cierra la semana con YPF

Por otra parte, el gobernador Figueroa indicó que la semana terminará con su regreso a Neuquén, donde mantendrá un encuentro clave el día viernes. "Viene la gente de YPF para tratar de culminar todos los trabajos que tenemos pendientes. También va a estar presente, aunque falta confirmar la reunión, pero es muy probable que esté el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, para poder trabajar en conjunto con la provincia de Río Negro", precisó.

Figueroa aseguró que la búsqueda principal de la reunión es que tanto Neuquén como Río Negro puedan exponer cuáles son las problemáticas relacionadas al sector, que esperan ser solucionadas. "Creemos que vamos a llegar a muy buen puerto, pero venimos dialogando este tiempo", dijo.

Y aseguró: “Vamos a tratar de culminar con todos los trabajos que tenemos pendientes. En energía también tenemos que trabajar en conjunto con la provincia de Río Negro, creemos que ambas provincias vamos a llegar a muy buen puerto porque venimos dialogando hace tiempo”.

De qué se trata el Foro dónde participará Rolando Figueroa

El foro contará con la participación de autoridades como Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF; Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe; Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano; José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL; Joseph Oughourlian, presidente de PRISA; Pepa Bueno, directora de EL PAÍS; Gustavo Santos, director para las Américas de ONU Turismo; Susan Segal, presidenta del Council of the Americas, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y Rebecca Bill Chavez, directora de Diálogo Interamericano, entre otros. De igual manera, se llevarán a cabo charlas magistrales por parte de Mateo Renzi, ex primer ministro de Italia; Helle Thorning-Schmidt, ex primera ministra de Dinamarca, y Jeremy Rifkin, sociólogo y economista.

El evento tiene como prioridad el encuentro entre sector privado, autoridades gubernamentales y del ámbito multilateral. Juntos podrán identificar y promover estrategias innovadoras que fortalezcan las instituciones, fomenten la innovación y la digitalización.