La clausura de un comercio terminó en un enfrentamiento con la Policía

El propietario había sido intimado por falta de habilitación comercial. También fue denunciado por amenazas al personal de Bromatología.

Un comercio ubicado en el barrio Progreso de Cutral Co fue clausurado tras constatarse que operaba sin la habilitación correspondiente. El propietario se manifestó frente al municipio, lo que derivó en disturbios que tuvieron que ser controlados por laP policía.

Los incidentes ocurrieron durante la mañana de este viernes en las inmediaciones de la Municipalidad de Cutral Co. La jueza de Faltas, Ana Stempin, expresó su desagrado por lo ocurrido y aclaró que "hace un tiempo la secretaría de Comercio y Bromatología intimó al señor a cumplir los tramites para la licencia comercial o tenía que dejar de ejercer hasta tener la habilitación".

Sin embargo, el propietario no cumplió con los requerimientos, y cuando el personal intentó clausurar el local, recibió amenazas por parte del hombre las cuales fueron denunciadas. "Como no se pudo proceder individualmente se le solicitó ayuda a la Fiscalía para que ordene el allanamiento por comercio no habilitado. Se procedió, se secuestraron bebidas y se clausuró ", explicó Stempin.

Conflicto e intervención policial

El comercio en cuestión contaba con varias denuncias por la venta de pirotecnia, lo que motivó, además de la falta de habilitación, la solicitud de su clausura. Sin embargo, durante la inspección no se halló pirotecnia en el establecimiento.

"Les informé que debían presentarse en un plazo de 10 días ante el juzgado; acordamos vernos el lunes. Les pedí que se comunicaran con su abogado para que les explicara las medidas correspondientes y así evitar generar malestar. Nosotros estamos aplicando una ordenanza", destacó, subrayando que el objetivo era prevenir que la situación se tornara violenta.

Durante el operativo de hoy, realizado en colaboración con la Justicia y el Juzgado de Faltas de Cutral Co, se registraron agresiones verbales hacia la secretaria y la subsecretaria de Comercio y Bromatología, incluyendo expresiones que podrían considerarse amenazas.

Posteriormente, la tensión se intensificó y, esta mañana, el propietario del comercio se manifestó frente al municipio, quemando neumáticos. La protesta derivó en disturbios, durante los cuales el personal policial intervino realizando disparos para intentar controlar la situación.

Posible clausura del bazar de tres pisos en Neuquén

Dìas atrás también se presentaron irregularidades en un comercio de la capital neuquina. La posible clausura del bazar chino de tres pisos ubicado en el Bajo neuquino quedó oficialmente sobre la mesa tras las declaraciones del secretario de Trabajo de la Provincia, Pablo Castillo, quien confirmó una serie de graves irregularidades laborales detectadas durante inspecciones realizadas esta semana.

El funcionario confirmó que el miércoles se labró una infracción formal por una serie de incumplimientos. “No presentaron la nómina de trabajadores, ni horarios, ni documentación laboral. Con esa infracción se inicia un sumario”, explicó.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (24) Sebastián Fariña Petersen

Ese proceso administrativo funciona como un juicio interno dentro de la Secretaría de Trabajo y otorga plazo hasta el lunes para realizar el descargo correspondiente. ¿Llegarán a realizar el descargo o son horas decisivas a la espera de una inminente clausura?

Si no hay presentación, o si la documentación resulta insuficiente, las sanciones pueden incluir multas elevadas y la clausura del comercio, una posibilidad que Castillo dejó explícitamente abierta. “El hecho de la clausura todavía está latente. Si no presentan todas las condiciones, el lunes es plausible de clausura”, dijo.

Uno de los puntos más sensibles es la falta total de registración laboral. Según Castillo, el lunes se relevaron 19 personas, de las cuales 17 eran trabajadores. Al día siguiente, mediante un control online, se detectaron 24 trabajadores en actividad, ninguno registrado.