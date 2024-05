La EPET 14 lleva cinco semanas sin clases: padres y madres se manifestaron en Casa de Gobierno

Son más de 1000 los estudiantes que solo han tenido 25 días de clases en este ciclo lectivo, a pocas semanas de finalizar el primer semestre del año. Los padres y madres que están al frente del reclamo informaron que ya han presentado notas y pedidos de audiencias al Gobernador y la Ministra de Educación y que no ha habido respuesta alguna.

Además, por los pocos días de clases que han tenido los alumnos, piden que se haga una readecuación de los contenidos de programas para compensar el tiempo perdido.

"Exigimos que se garantice el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas", escribieron los padres en un comunicado.

Sentada de los alumnos de la EPET 14

Un mes atrás, los estudiantes llevaron adelante una sentada en la vereda del establecimiento porque desde que empezó el año solo habían tenido 14 días de clases.

Jerónimo Echevarría, alumno de sexto año de esta escuela, contó a LU5 ese día que el colegio se encuentra cerrado por una inspección de gas en la cual detectaron que los equipos de calefacción no se encontraban dentro de la norma, por lo que el colegio "pasó un comunicado que dio dos opciones, una fue solucionar este problema teniendo el colegio de 15 a 20 días pausado, totalmente cerrado, lo que es casi un mes sin clases" y explicó que la otra opción es que los arreglen con los alumnos en las aulas pero que llevaría dos meses o más.

"Si hace falta que nos pongan estufas provisorias eléctricas pero que lo solucionen. La opción de no tener clases significa que no fuimos tomados en cuenta, la opción más fácil parece que es cerrar el colegio y dejarnos a más de 300 chicos siempre a la deriva", agregó Jerónimo y recalcó que no tienen respuestas del Consejo Provincial de Educación.

Escuelas de Neuquén sin clases por fallas edilicias

Hace días que los estudiantes del emblemático Colegio San Martín no tienen clases porque el techo, literalmente, "se llueve". Con las precipitaciones de los últimos días, las filtraciones fueron evidentes y se convirtieron en pequeños espejos de agua en los pasillos y otras dependencias del establecimiento educativo.

fitraciones colegio san martin Hace varios días que los estudiantes del colegio San Martín están sin clases por filtraciones en el techo.

Tras la difusión de los problemas estructurales de este colegio, desde la seccional Capital del gremio docente ATEN difundieron hace unos días un listado de las escuelas afectadas por daños en la infraestructura y que impiden el desarrollo normal del ciclo lectivo para miles de estudiantes de Neuquén. En total, relevaron daños estructurales en al menos 19 establecimientos educativos de la zona de la Confluencia.

Este lunes, la comunidad educativa de la Escuela 82 quedó en estado de alerta luego de que una pérdida de gas en el establecimiento obligara a los padres a retirar a los alumnos por la mañana. En el horario de ingreso, se detectó un fuerte olor a gas y, tras registrar que tres de los auxiliares de servicio estaban descompuestos, se suspendieron las clases en el establecimiento. Sin embargo, una inspección realizada por la tarde determinó que había fallas en el equipamiento escolar que implicara riesgos para la comunidad educativa.