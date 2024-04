La estampilla viral de la marcha universitaria y su vínculo con Neuquén

estampilla universidad viral.jpg

Se trata de una estampilla que parece sintetizar la estética de las universidades públicas más tradicionales, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), representa a Atenea, la diosa griega de la sabiduría y las guerras justas, sosteniendo un antorcha encendida y rodeada de símbolos de gloria e identidad nacional, como la cruz del sur, la bandera argentina y los laureles.

La responsable del dibujo, que cosechó miles de likes en Instagram y fue compartida por usuarios de todo el país, es la ilustradora conocida como Pilar Dibujito. "Hice esta ilustración con la humilde intención de capturar el espíritu de la universidad pública argentina. Esta reversiona metáforas y alegorías de varios escudos universitarios a lo largo del país", expresó sobre la estampilla, que suma imágenes tradicionales sin perder su estética de autor.

Embed - Pilar Dibujito | Estampillas on Instagram: "Que pedazo de ciudad" View this post on Instagram A post shared by Pilar Dibujito | Estampillas (@pilardibujito)

Pilar invitó a sus seguidores a tomarla como un símbolo de lucha en la marcha, y muchos cumplieron con este pedido. "Pueden descargarla gratis en mis historias para imprimirla y pegatinearla en la marcha! La educación universitaria pública, gratuita, laica y federal es un orgullo para nuestro pueblo. No podemos permitir que nos hagan creer que desmantelarla va a ayudar a mejorar el país", expresó.

El vínculo de la estampilla con Neuquén

Pilar Dibujito tiene un vínculo especial con Neuquén, ya que está en pareja con Jeremías Madrazo, un influencer neuquino que ganó popularidad por intervenir en los móviles de distintos canales de noticias con versiones desopilantes de hechos de la realidad: desde ser un creyente de la dolarización uno a uno de su salario hasta acusar al escritor Hernán Casciari de haberlo convencido para involucrarse en un esquema Ponzi de libros.

Jeremías se hizo conocido por un video viral del joven neuquino en un móvil de C5N, donde se hizo pasar por Gastón, una supuesta víctima de Generación Zoe. En medio de la historia que fabuló espontáneamente, lanzó: "Yo entré por recomendación del gordo Casciari que también arma ponzis de libros y ya no sé que más hacer con esto". En pocas horas, "Casciari" se convirtió en tendencia en Twitter, el escritor quedó fascinado con lo ocurrido y le escribió.

"Al otro día me manda un mail, me manda su WhatsApp y me dice 'si querés escribime mañana'. Le escribo y me dice si quiero ser el Community Manager de Orsai. Le dije 'yo no soy Community Manager, he tenido ese trabajo y lo odio'", relató Jeremías Madrazo en diálogo con LM Neuquén. Pero la propuesta tenía un condimento único: quien la ofrecía era su ídolo y trabajar con él era su sueño desde los 17 años.

madrazo-casciari.jpg Año 2016. Jeremías viajó a Mendoza para conocer a Hernán Casciari.

Casciari anunció la incorporación del joven este miércoles. "Hace unas semanas un pibe le mintió durante 2 minutos a un periodista de C5N y, entre otras cosas, me difamó en cámara. Mi vieja me llamó llorando. Yo no conocía al chico, pero cuando vi el video lo amé. Y por supuesto lo contratamos en ORSAI", escribió en su cuenta de Twitter. "La forma en que el chico encadena una mentira tras otra, gradualmente, intercalando ideas absurdas y a la vez creíbles, me dieron muchas ganas de conocerlo y de invitarlo a jugar a casa", contó el escritor en el artículo de presentación que hizo sobre él.

La estampilla llegó a la marcha en Neuquén

La senadora neuquina de Unión por la Patria, Silvia Sapag, estuvo presente en la marcha universitaria en Neuquén capital, y allí compartió una imagen con Verónica Madrazo, que es la mamá de Jeremías y la suegra de Pilar, la autora de la estampilla viral. Juntas posaron con la imagen, que llevaban impresa y a modo de bandera, tal como había solicitado la ilustradora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/silviasapag/status/1782924898836660678&partner=&hide_thread=false Con la suegra de Pilardibujito, en la marcha en Neuquén #Pilardibujito https://t.co/Rdhdv14PMB pic.twitter.com/AFs5aIVkX0 — silvia sapag (@silviasapag) April 24, 2024

El influencer, en cambio, usó sus redes sociales para felicitar a su pareja por el reconocimiento, con un detalle particular: mostró que nada menos que Charly García había usado esa imagen para expresar su postura a favor de las universidades públicas.

Su publicación en la red social X pronto fue comentada por otros reconocidos artistas, como Malena Pichot, y también por muchos neuquinos, que le indicaron que la estampilla de Pilar Dibujito también había sido el emblema de la marcha por la Avenida Argentina. "Muy groso lo que han logrado, son la imagen de una lucha", le respondieron.