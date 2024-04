Más de 30 mil neuquinos marcharon en defensa de la UNCo: "Si quieren auditarnos que lo hagan"

ON - Marcha por la Universidades publicas (23).jpg En la convocatoria se pidió llevar un libro. Omar Novoa

"Yo no pude estudiar, pero mis hijos sí, una de ellas es enfermera y la otra docente, hoy tres de mis nietos se encuentran estudiando en la Universidad Nacional del Comahue y no podemos dejar que les impidan a los chicos el derecho a formarse, la educación es el único futuro posible para que no nos mientan, para que no se aprovechen de nosotros", dijo a LMNeuquén, Beatriz, una vecina de 78 años, de la ciudad de Neuquén.

Así como ella, historias de vida similares se multiplicaban en la nutrida columna de personas que abrazaron a la UNCo. "Yo soy trabajador de la construcción y mi esposa trabaja de secretaria y este año nuestro hijo empezó a estudiar para contador en la universidad. Como padres siempre quisimos darles a ellos lo que no pudimos tener, queremos que ellos puedan tener un futuro de trabajo digno", dijo Ricardo que se encontraba marchando con su esposa y sus hijos.

"Yo soy estudiante del profesorado en Geografía, hace un año dejé porque fui mamá, estoy esperando a que mi hijo sea un poco más grande para empezar a cursar de nuevo. No podemos quedarnos en casa viendo lo que le hacen a las universidades públicas sin hacer nada", aseguró Paola, otra de las concurrentes a la marcha.

ON - Marcha por la Universidades publicas (30).jpg Las madres de Plaza de Mayo del Alto Valle se acercaron a la marcha a brindar su apoyo en defensa de Universidad Pública.

El reconocimiento al apoyo de la sociedad

Luego de conocerse el desfinanciamiento que el Gobierno está llevando a cabo en universidades de todo el país y en particular en la UNCo, los neuquinos salieron a las calles a defender la institución y el trabajo que desde esta realizan. "Tenemos sedes en más de 12 localidades del interior de la provincia de Neuquén y también en Río Negro, está detallado en que se gasta cada peso del presupuesto, así que si nos quieren auditar que lo hagan. Es inaudito el ataque que estamos sufriendo las Universidades Públicas, esto no tiene precedentes", aseguraron las autoridades de la UNCo.

La secretaria general de la Asociación de Docentes Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), Silvia Brouchoud, observó: "Nos encontramos en un día histórico. Más de 30 mil personas marcharon contra este gobierno cruel, que desprecia la educación pública, que desprecia a los trabajadores, que desprecia a la Universidad Pública, pero acá estamos apoyados por toda la sociedad. No vamos a permitir que este gobierno que nos desprecia nos ahogue más".

Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Trabajadores por la Unión No Docente de la UNCo (APUNC), María Julia Barsottelli, aseguró que defender el acceso a la educación pública es defender uno de los derechos humanos. "Es importante que la comunidad sepa, que la universidad sepa, que hay trabajadores serios en la UNCo. Este gobierno quiere instalar lo público como 'lo sucio, lo corrupto' y habla de adoctrinamiento. Adoctrinamiento es que el Presidente felicite a las empresas privadas que se llevan el dinero que hoy le falta en la mesa a cada trabajador", aseguró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/UNComa_oficial/status/1782911149001879802&partner=&hide_thread=false Multitudinaria e histórica marcha en defensa de la universidad pública. Más de 30.000 personas se movilizaron en las calles de Neuquén y otras 10.000 en las sedes de la UNCo de Neuquén y Río Negro. pic.twitter.com/XUE04Zmey1 — UNComa - Universidad Nacional del Comahue (@UNComa_oficial) April 23, 2024

El análisis de la rectora

La encargada de cerrar el acto fue la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, quien agradeció el acompañamiento de la sociedad. "Pensar que decían que estábamos dormidos, que la comunidad del Comahue estaba dormida y acá estamos de pie y más presentes que nunca", señaló.

Respecto a las actuales políticas nacionales, dijo: "Nosotros sabemos que nuestra independencia científica y pedagógica tiene un punto débil y ese es la dependencia económica con el Gobierno Nacional, qué irónico, que solo se cuestione a las inversiones de las universidades y no, por ejemplo, a lo que hace el Poder Judicial con su presupuesto".

Sobre las declaraciones de adoctrinamiento realizadas por el presidente, Javier Milei ironizó: "(Luis) Caputo y (Axel) Kicillof son egresados de la misma universidad, por lo visto estamos adoctrinando muy mal".

Gentile, señaló que el ensañamiento del actual Gobierno contra las Universidades Públicas se debe a que estas instituciones buscan la igualdad entre sus estudiantes y los docentes no hacen distinciones por las clases sociales "y eso molesta". "Atacan a la universidad pública porque es allí donde hay pensamiento crítico y se permite pensar y desarrollarse. La Universidad es hija de la diversidad", aseguró.

Por último, observó: "Cada uno de nuestros egresados, médicos, ingenieros, docentes, cada uno de ellos, de cada carrera con la que cuenta la UNCo, hace 50 años no estaba en el territorio. Nuestra universidad nació para que los neuquinos y los rionegrinos no fueran solo trabajadores de oficio. No permitan que les roben el derecho a estudiar".