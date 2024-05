La histórica santería de Neuquén: los santos que más se venden y los productos para hacer amarres y macumbas

Santeria San pedro (14).JPG Maria Isabel Sanchez

En el bajo de Neuquén

En sus años de vida, San Jorge siempre se mantuvo abierto a su clientela en el radio del bajo neuquino: primero fue en Félix San Martín, luego se trasladó a la calle Corrientes al 200 y posteriormente a Misiones casi a la misma altura. En su cuarta mudanza se ubicó en Tierra del Fuego al 200, en donde permaneció 14 años. Finalmente, sentó bases en el local de Perito Moreno (entre Chubut y Mendoza) en donde desde hace cinco años recibe a los fieles y devotos de diferentes religiones.

El comercio está abierto de lunes a viernes de 9 a 18 y cada día lo visitan unas 50 ó 60 personas. Según contó Jorge, que también se dedica a la colocación y mantenimientos de pisos de madera por hobby, la mayoría de los clientes tiene más de 40 años, pero aclaró que reciben gente de todas las edades, incluso mayores de 85.

“La gente mayor son los más católicos que ya tienen sus santos y velitas. Y los jóvenes de menos de 30, que son bastantes, son los que van por el lado espiritual, de energías o están relacionados con la práctica del budismo o yoga”, describió Carlos (h).

Las ventas varían dependiendo la época del año. Las abuelas y madres compran la vela “librito” para que al nieto o hijo le vaya bien en los exámenes de la facultad. “Cada uno elige su vela acorde a su necesidad. Según el color la persona puede pedir unión, bienestar, fuerza, protección, suerte y armonía”, contó el hermano mayor.

Velas: colores y significados

Las velas blancas simbolizan paz, protección y armonía; las rojas sexo y amor; las amarillas riqueza y dinero; las azules protección y calma; las verdes salud y abundancia; las violetas sabiduría y progreso; las naranjas fuerza, optimismo y prosperidad; y las marrón trabajo y poder político.

Santeria San pedro (16).JPG El Gauchito Gil es uno de los productos clásicos de las santerías y que se vende mucho en Neuquén. Maria Isabel Sanchez

En tanto, las velas de color negro, en el mundo espiritual y esotérico, suelen tener una fama oscura y buscan anular influencias negativas. Y también tiene la capacidad de absorber esas energías para transformarlas en positivas.

“Hay velas para todo. Si querés liberar un familiar fallecido podés hacerlo con alguna vela de ‘corte’. Están las de ‘nudos’ que sirven para destrabar a esa pareja que viene mal o para sanar el ambiente familiar”, acotó Jorge.

Los objetos de culto religioso no escapan a la crisis económica. Eso hace que bajen las ventas de un determinado producto y se opte por otro. “Ahora sale mucho la vela que representa el símbolo del dólar por dar un ejemplo. La gente necesita creer en algo y que eso lo puede cambiar”, consideró Carlos, quien dejó su trabajo de analista en sistema en Buenos Aires para sumergirse al mundo esotérico.

Vaginas y penes, para los amarres

Para los amarres existen las de cerilla que adquieren una forma muy particular para esa tarea: las mismas simbolizan un pene y una vagina. Aunque parezca risueño o dispare todo tipo de chiste y disparatados comentarios, ambas se venden de forma conjunta para llevar adelante el trabajo. “Es muy sencillo, en un papel se escribe el nombres de la persona de la que se quiere amarrar y el del que lleva adelante la unión de la pareja. Luego ese escrito se guarda en la vela en forma de vagina y seguido se introduce el pene”, explico Jorge con un dejo de humor.

En las santerías del Bajo neuquino coinciden en que las velas son uno de los productos de más salida. A estos lugares recurre todo tipo de personas, algunos con increíbles historias de vida. En las santerías del Bajo neuquino coinciden en que las velas son uno de los productos de más salida. A estos lugares recurre todo tipo de personas, algunos con increíbles historias de vida. fotos: Sebastian Fariña Petersen

“Son todos rituales de enlace para que no se escape la persona o ese petrolero que gana bien (risas). Pero es así. También están las velas con las figuras de una pareja entrelazada que lleva una cadena. Las mujeres que quieren echar a su marido es otro de los temas. Hay de todo. Hasta existen trabajos con vela para que el hombre pierda su erección”, destacó.

Un dato que despertó mucho la atención a los dueños de San Jorge fue lo que sucedió durante los años de pandemia de coronavirus. Muchas personas fueron en busca de velas de color verde, que atrae a la salud y le da equilibrio a la mente. “La gente comenzó a investigar por internet y se potenció con todo lo que tiene que ver con el esoterismo. Después están los que llegan con algún ritual que alguna persona hizo en Tik Tok y quieren hacer lo mismo”, reveló Carlos, quien es de base católico apostólico.

“Hay gente que viene con las cosas muy claras con el trabajo específico que quiere hacer o que le solicitaron. Cada uno le da la intención que quiere y no depende tanto del color de la vela. Con el tema de amor y abundancia vienen personas de todas las edades”, precisó.

Santeria San pedro (17).JPG Maria Isabel Sanchez

En San Jorge se respeta la creencia y la fe de todas las religiones y en cada atención que hacen al cliente siempre se trata de ayudarlo, guiarlo y hacer algún tipo de recomendación, según lo que se esté buscando. Claro, que en ese ida y vuelta con la gente las energías se movilizan por eso hay que estar preparados mentalmente.

“Tenemos ya la experiencia de varios años que vivimos junto a nuestro viejo (Carlos). Y después te vas interiorizando e informando de acuerdo a las inquietudes y las cosas que te cuenta la gente que viene a comprar. En mi caso me gusta leer porque tenés que saber que significa algún tipo de imagen que se busca. A veces hay que ser muy rápido y salir de las situaciones que te puede plantear la gente. Por minutos sos pai, sanador, psicólogo, de todo. Siempre se trata de orientar, ayudar con las herramientas que se tiene y no vamos más allá de algún tema. Llegamos hasta un límite”, expresó Jorge.

“En la semana vino una chica de 20 años ‘dame tal cosa que quiero hacer mie…’ a no sé quién. Y solo me salió decirle que todo lo que uno haga en cuanto a esa acción va y viene en la vida. Todo lo malo que uno le desea al otro, siempre vuelve. Es así”, advirtió.

Estatuillas con cara de diablo

En las figuras que se exhiben en la tienda suele resultar un poco aterrador observar estatuillas con la cara del diablo o con rostro demoniaco que se vinculan con un culto más siniestro.

“Siempre se lo relacionó con la religión umbanda, afrobrasilera o africana. Y se dice que es más grosa u oscura porque en algún tiempo atrás trabajaban con animales. Siempre tenemos algún Pai (padre en portugués) o brujo que viene. Digo brujo en el sentido que es gente que trabaja de eso y viene a comprar los productos para hacer el trabajo que quiere la gente que lo contrata. La gente también acude a ellos para sanar”, aseveró Carlos. El santo supremo que es adorado en este caso es el Oricha, que está relacionado con la divinidad superior.

Respecto si existe algún templo en la ciudad que se dedique a ese tipo de religión, comentó: “No se da mucho en Neuquén. Tienen su entorno, trabajan con su gente, son muy reservados. Si buscas una iglesia de religión africana te va a costar conseguir, creo que no hay, no sabes. Ellos te dicen que tienen templo pero puede ser alguna casa donde se practica todo. Igual, es mucha la gente que busca su camino energético y religioso. Esto es una cuestión de creer o no. Sino no te sirve de nada. La gente en el fondo necesita creer en algo”.

Lo que más se vende

Ceferino, La Virgen de Luján, María auxiliadora, San Sebastián, Virgen del sagrado corazón, San Cayetano, San la Muerte, San Miguel, el Gauchito Gil, son los clásicos que más salen a pesar de que las ventas en la santería bajaron un 40 por ciento.

“San la Muerte y el Gauchito Gil siempre se venden. Los dos salen juntos –por las ventas- y muchos no saben que el gauchito es un santo popular, no un santo católico. El santo cabecera del gauchito era San la Muerte por eso está muy relacionado. Muchos a San la Muerte lo utilizan para el amor y protección en la familia. No te define nada la fachada que pueda tener un santo. Muchos lo ven con temor porque los narcos son devotos. Los cantantes de trap son otros que los llevan como símbolo. Al negocio ha llegado una chica que me contó que lo utiliza como protección”, explicó Jorge.

Entre las figuras santas no falta San Sebastián , patrono de los crianceros y mártires de la iglesia, que abrazan muchos miles de neuquinos en el norte de la provincia. Su conmemoración se realiza en localidad de Las Ovejas, en donde se reúnen más de 10 mil fieles, constituyéndose una de las celebraciones religiosas de mayor importancia en el país.

Santeria San pedro (15).JPG Maria Isabel Sanchez

En muchas ocasiones la existencia de lo sobrenatural no responde a las leyes de la naturaleza. Y en ese reducto espiritual de Perito Moreno los hechos sobrenaturales no ha “movilizado” a ninguno de los tres hermanos. Será porque Jorge se pone la pilcha de purificador y todos los días se dedica a sahumar cada rincón del local. “Vos acá te chupas todas las energías que andan dando vuelta. En casa hay otra vida”, sentenció.

Para hacer la limpieza se necesitan tres elementos principales: incienso, mirra y benji. Eso luego se mezcla en un tarro con Almizcle (endulza), Istoraque –saca la mala energía-, Sándalo Indu (da la armonía) y canela para el dinero. Todo esos “ingredientes” para activarlos se prenden con carbón vegetal. El Sahumado es una de las prácticas más antiguas realizada por diversas culturas desde la antigüedad. El humo purifica y libera de enfermedades, males y energías densas.

“Siempre hay algún brujo dando vueltas. A veces las ‘macumbas” no se hacen porque sí. Contratan a alguien para hacerlo. Uno conoce la gente que se dedica pero después nunca se sabe lo que hace. Cuando una persona viene a comprar ciertas cosas ya se sabe para qué es. Tenemos una clienta que se dedica hacer los trabajos que viene casi todos los días. Siempre las energías están. Hay personas que entran con mal humor o su semblante no es el mejor, están un rato con voz y después te duele la cabeza. Siempre hay que limpiar en tu casa o el lugar en donde uno habita”, expresó Carlos.

Hace más de una década la santería neuquina en la puerta de su local recibió un tipo de trabajo. Y si bien ninguno de los dos hermanos quiso expresarse sobre el episodio, Jorge solo lanzó: “Lo estamos esperando”.

Si bien en su momento la figura del Papa Francisco despertó gran admiración y alegría, la historia hoy es otra. En los primeros años sus estampitas eran furor de venta en San Jorge, ya que cientos de católicos querían atesorar su imagen. Pero esa devoción cambió cuando el Santo padre comenzó a mezclarse con cuestiones políticas. Para muchos creyentes la religión y la política no se mezclan.

El buda que llama la atención

Son muchas las historias o sucesos que pueden pasar en la santería. Y hasta veces son imposibles de creer. Sn embargo, el ejemplo más claro ante ese probable escepticismo es un buda que se encuentra en un sector de la santería. Jorge reveló que muchos de transeúntes de Perito Moreno ingresan al negocio a saludarlo y se van. Le acarician la cabeza, la panza y ya está. Otras personas hacen su saludo y le dejan dinero, el cual los dueños destinan para pagar una cuota al hospital, a la Fundación Seno o para comprar bolsas de residuos algún muchacho. Creer o reventar. Y como sentencia un viejo refrán; “La fe mueve montañas” y en San Jorge son muchos los creyentes que comulgan para que eso suceda.