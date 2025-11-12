La inflación neuquina de octubre fue de 2,7% y la acumulada llega a 31,7%

Según la la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, la variación interanual es de 40,4%. A nivel nacional, la medición del INDEC registró un 2,3.%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) neuquino fue de 2,7.% en octubre; en tanto que la inflación acumulada trepó a 31,7 %, según informó este miércoles la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia.

A nivel nacional el IPC de octubre, medido por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) , arrojó un 2,3%.

En septiembre, la inflación en Neuquén fue del 2,8% (igual al índice que en agosto), mientras que en ese mes estuvo por encima del IPC nacional, que arrojó 2,1% por ciento.

Lo que más aumentó

Bienes y servicios varios fue la división con la variación mensual más alta (4,9%) en Neuquén y tuvo una incidencia de 0,28 puntos porcentuales (p.p.) Los aumentos más relevantes fueron en cuidado personal y seguros patrimoniales.

Por su parte, Prendas de vestir y calzado tuvo una variación mensual de 4,4% e incidió en el nivel general en 0,22 p.p. Los aumentos que más impactaron en la variación de la división fueron en ropa para mujer y calzados para hombre y mujer.

Zapaterías. Calzados..jpg

Según especificó el informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, Educación tuvo una variación de 3,8% y una incidencia de 0,12 p.p. Esto se explica principalmente por los aumentos en educación primaria y secundaria.

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, destacaron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios, que en conjunto representaron 65,7% del incremento mensual que se registró en el nivel general.

Respecto a la división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, tuvo una variación mensual de 3,7% . Esta fue la división que más contribuyó a la variación del nivel general con 0,67 p.p. Los aumentos que más incidieron en la división fueron en alquiler de la vivienda y gas natural por red. “Es importante destacar que alquiler de la vivienda presentó una desaceleración respecto a meses anteriores, que fue compensada por el aumento en gas natural por red”, indicó el organismo estadístico provincial.

Aeropuertos Neuquén.jpg

Transporte tuvo una variación mensual de 3,4% y una incidencia de 0,45 p.p. Los aumentos con mayor impacto fueron en combustibles para vehículos, conservación y reparación de vehículos y avión de cabotaje.

En cuanto a la divisón Alimentos y bebidas no alcohólicas, presentó una variación mensual de 1,9% e incidió en el nivel general en 0,38 p.p. Los aumentos más importantes se registraron en carne bovina, productos de panificación, aceites y frutas frescas.

Los Bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 1,19 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en combustibles para vehículos, carne bovina, calzado para hombre y mujer, ropa para mujer y artículos de cuidado personal.

Respecto a los Servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,51 p.p. y se explica principalmente por las variaciones en alquiler de la vivienda, gas natural por red, restaurantes, educación primaria y secundaria, conservación y reparación de vehículos, servicio de televisión por cable y servicios de cuidado personal.

Los bienes y servicios Núcleo aumentaron 2,4%, los Estacionales reflejaron una variación de 3,5% y la categoría Regulados tuvo una variación de 3,2%. Las variaciones interanuales fueron de 43,8%, 18,9% y 39,8%, respectivamente.