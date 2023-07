La influencer (no) neuquina que creó una comunidad para adaptarse a Neuquén

Hace siete años, su vida social giraba en relación a otras dos parejas que habían sido trasladadas desde el sur por la misma empresa. Sin embargo, su grupo de apoyo se disolvió a partir de la pandemia, cuando algunos decidieron regresar a sus lugares de origen para sacar provecho del beneficio del teletrabajo. "Nos quedamos bastante solos", indicó.

Influencer No neuquina- Mercedes (5).JPG

Por ese entonces, Mercedes ya trabajaba con las redes sociales a partir de un emprendimiento novedoso. Creó "Yo Me Encargo", un proyecto de diseño de regalos personalizados que cosechó varios seguidores en Instagram. "Cuando empecé a trabajar en relación de dependencia lo tuve que dejar, pero me quedé pensando qué hacer con la cuenta porque tenía muchos seguidores", explicó.

Al principio, pensó en imitar otras propuestas de Instagram que recomiendan restaurantes, pero finalmente optó por ampliarlo para crear (no) neuquina, un perfil que aporta recomendaciones y toda la información necesaria para integrarse a la vida en Neuquén capital.

Las consultas y las respuestas

A demanda de sus seguidores, busca recomendaciones de restaurantes o propuestas culturales. También brinda información para otras que, como ella, son jóvenes mamás y que, en muchos casos, no tienen familiares que ayuden en las tareas de cuidado. "Me preguntan mucho por jardines maternales y por lugares para ir con chicos o para entretenerlos", aclaró.

El número del plomero, un dermatólogo o un pediatra recomendado y hasta algún lugar para reparar ropa o la computadora son algunos de los pedidos que llegan a su perfil. Su método es simple: comparte la inquietud de esa seguidora y, enseguida, otras responden con información, nombres y teléfonos de contacto.

Con su curiosidad siempre por delante, Mechi sumó a las recomendaciones algunas reseñas de lugares de Neuquén que, según su experiencia, valían una visita de todas aquellas que llegaban de afuera. Así, su grupo de seguidoras creció y se fortaleció hasta generar lazos de amistad.

"Una vez me escribió una chica que venía de Necochea y que había conocido el perfil por una prima, me dijo que más allá de las recomendaciones, le gustaba ver su contenido para no sentirse tan sola", dijo y agregó que su perfil busca empatizar con todas aquellas personas que llegan a la ciudad sin conocer a nadie y que tienen que adaptarse con rapidez.

Influencer No neuquina- Mercedes (1).JPG

Mechi no dudó demasiado. Le respondió a sus seguidoras y propuso a todas las (no) neuquinas juntarse a tomar mates para combatir esa sensación de soledad y mostrar que había muchas mujeres en la misma situación. "Tuvo muchísimo impacto, me escribieron muchas que querían organizar una juntada", señaló.

De esta manera, el perfil de recomendaciones creó una verdadera comunidad. Las integrantes del grupo se reunían una vez por mes pero, cuando el grupo creció demasiado, tuvieron que cambiar las reservas en los bares por algo de mayores dimensiones. "Alquilamos un salón de eventos y entre todas nos encargamos del catering y la organización", dijo Mechi y agregó que también hacen reuniones más reducidas entre cada evento masivo.

"Hay muchas que llegaron por trabajos de sus maridos y buscan tener un grupo que sea solo nuestro, por eso somos tan unidas", dijo y agregó que, en otros casos, son mujeres que solo tienen vínculos con sus compañeros de trabajo y buscan otros ámbitos para socializar.

A ellas también se suman otras mujeres que sí son neuquinas y que apuntan a ampliar su círculo de amistades. "Llegaron al grupo porque son muy sociables y les interesa conocer gente, son muy copadas y se integran muy bien", explicó.

Un grupo más de las preguntas

Si bien el nombre puede sonar controversial, Mechi consultó a sus seguidoras si podía llegar a resultar ofensivo y ellas le aconsejaron que lo mantenga. "El no está entre paréntesis porque no soy neuquina, pero ya me siento de Neuquén", dijo y agregó que no busca diferenciarse de los neuquinos sino ayudar a que se integren a todos aquellos que son neuquinos por adopción.

En un contexto de auge de la actividad petrolera, la ciudad recibe a diario a nuevas familias que se instalan atraídas por sus oportunidades laborales. Por eso, los neuquinos de origen suelen cruzarse con muchas personas que son recién llegadas a la ciudad y ya están acostumbrados al trato con gente de afuera.

Influencer No neuquina- Mercedes (3).JPG

"A muchas de mis seguidoras les costó integrarse, pero no porque los neuquinos sean cerrados sino porque ya tienen sus rutinas armadas y tienen poco tiempo para juntarse o ser un grupo de apoyo", explicó la influencer. "Muchos ya tienen sus amigos de siempre para ir al lago o comen los domingos con sus familias, y nosotros los domingos los pasamos con amigos", explicó.

Así, su cuenta de Instagram dio origen a un grupo de WhatsApp con lazos de amistad que exceden a las recomendaciones que publica. "Somos 150 personas y además de juntarnos, también sabemos que tenemos alguien con quien contar", detalló.

De esos espacios se desprendieron otros grupos más específicos, como "Pinta un gin tonic?", para los solteros del grupo general, y también otro de compraventa. Así, Mercedes sumó no sólo una actividad en redes sociales sino un grupo de afecto que crece día a día y a fuerza de su voluntad.

Con su trabajo, la docencia, un emprendimiento y sus dos hijas, aseguró que tiene poco tiempo para dedicarle a su perfil en las redes, aunque aplica todo su entusiasmo para seguir sumando recomendaciones y creando lazos. A futuro, se imagina seguir creciendo, quizás con algo de ayuda, para organizar viajes de (no) neuquinos y nuevas propuestas para adaptarse a la ciudad.

"Lleva mucho tiempo y energía, pero estoy muy agradecida por todo lo que me dio así que no pienso abandonarlo", dijo Mechi, que destacó las oportunidades que se abrieron para ella. "Me divierte y lo disfruto muchísimo, me da a mí mucho más de lo que yo pueda darle a quienes me siguen", explicó.