La intendenta de Rincón se mostró confiada para la reelección

Más de 19 mil personas están habilitados para votar en la localidad petrolera. En caso de no conocer el lugar de sufragio, el Poder Judicial de la provincia dejó habilitado un sitio para que los electores puedan consultar el padrón definitivo y conocer dónde sufragar, haciendo clic en el link http://200.32.43.82/p030923_027_def/index_ambos.php

La jefa comunal, que emitió su voto en la mesa 46, sostuvo que están "expectantes y conformes". Además resaltó que de sus cuatro años de gestión, casi dos fueron destinados a la pandemia por COVID-19 que atravesó al mundo y, en ese contexto, "fueron 2 años desde la administración municipal y Concejo Deliberante nos dedicamos a colaborar a nuestros vecinos y vecinas".

"Estamos satisfechos con todo el trabajo realizado. Creo que la ciudadanía va a tener en cuenta lo que venimos desarrollando como proyecto político y como gestión de gobierno", resaltó Sepúlveda, quien cuenta con el respaldo del gobernador electo, Rolando Figueroa. En su lista, Daniel Aravena será el primer candidato a concejal.

Los demás candidatos a jefe comunal

Sepúlveda compite contra César Godoy por el Frente Instrumento Electoral por la Unidad Popular, quien resaltó la buena campaña que realizaron en la localidad. "Pudimos caminar todo Rincón, fuimos barrio por barrio, casa por casa", sostuvo Godoy y agregó que están "confiados".

"Fue una campaña bastante tranquila con mucha seriedad y sin ningún tipo de violencia que es lo importante para que se viva la democracia. La gente esta yendo a votar tranquila y feliz", indicó el candidato, quien estaba en compañía de sus hijos y preparándose para las 6 de la tarde para conocer los resultados.

Por su parte, Héctor Bollani por el Frente Inclusión y Trabajo, se refirió a que al ser un partido más chico lo viven como una experiencia única y con expectativa de que la gente vaya a votar. "Lo que proponemos es industrializar Neuquén e industrializar Ricón. Es la única forma de salir de esta situación del país y fundamentalmente la educación técnica", contó en comunicación con RTN.

El cuarto candidato, José Alberto Marco por el Partido Socialista, se mostró contento que pese a la lluvia la gente concurra a emitir su voto. "Quizás nos faltó un debate público, como lo había pedido, pero no me autorizó la justicia electoral porque no está previsto", detalló el candidato y resaltó que tuvieron "una campaña tranquila, en la cual pudimos llegar al electorado con nuestro mensaje".

Por último indicó que "hoy nadie puede decir que tiene asegurado un sector. El electorado viene cambiando y se viene demostrando eso en las últimas elecciones". "Creo que a nivel nacional va a haber una gran sorpresa y no van a continuar los partidos de siempre", agregó.