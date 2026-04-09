La obra del Bypass de Añelo fue adjudicada a una unión transitoria de constructoras

Comenzarán a construirse 51 kilómetros de rutas provinciales y un nuevo nexo vial que desviarán el tránsito pesado del centro de Añelo a partir de octubre de 2027.

“Estamos avanzando en un esquema innovador de articulación público-privada”, señaló el gobernador Rolando Figueroa tras el acto en el cual el Fideicomiso Bypass de Añelo confirmó la adjudicación de la obra vial a la Unión Transitoria (UT) integrada por las constructoras Luis Losi SA y Rovella Carranza SA.

También estuvieron presentes el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el presidente de la CEPH y chairman de Tecpetrol, Carlos Ormachea, en representación del Fideicomiso; el presidente de Rovella Carranza SA, León Zakalik, por el Consorcio Losi-Rovella; además de representantes de las empresas operadoras.

El proyecto comprende el nuevo tendido y la repavimentación de las rutas provinciales N° 8 y N° 17, junto con la construcción del denominado Camino de la Tortuga, un nexo estratégico que vinculará ambas vías. Esta configuración permitirá derivar el tránsito pesado fuera del casco urbano de Añelo, con un impacto directo en la seguridad vial y en la eficiencia logística del suministro hidrocarburífero.

El mandatario sostuvo que esta obra "permite ordenar el tránsito en una de las zonas más dinámicas de la provincia. Con esta circunvalación de Añelo, que se complementa con nuevas obras y más de 70 kilómetros de intervención total, buscamos que el tránsito pesado deje de atravesar la localidad, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos”, expresó Figueroa.

El gobernador destacó que “este desarrollo se integra a un plan más amplio que incluye repavimentaciones, nuevas conexiones y rutas alternativas para optimizar la circulación en toda la región. Estamos ordenando la infraestructura para acompañar el crecimiento, agilizar la logística y garantizar que cada obra impacte directamente en la vida cotidiana de los neuquinos”.

Rolando Figueroa- Bypass de Añelo-2

Mejorará la fluidez del tránsito en Vaca Muerta

Un consorcio de diez operadoras líderes financia el emprendimiento a través del Fideicomiso Bypass de Añelo, como parte de un acuerdo histórico con la provincia del Neuquén. Se trata de las empresas Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Total Austral, Vista Energy e YPF.

“La obra del bypass es estratégica porque mejorará la fluidez del tránsito en el corazón de Añelo y aportará mayor seguridad a los corredores viales”, afirmó Ormachea. Destacó además que el inicio de los trabajos es el resultado directo del esfuerzo conjunto de las petroleras: “Estamos cumpliendo con los plazos previstos, ejecutando la obra que planificamos gracias a la sinergia de toda la industria”.

Rolando Figueroa- Bypass de Añelo-3

La adjudicación a la UT Losi-Rovella Carranza surgió de un proceso de licitación de precios en el que se recibieron nueve ofertas, resultando la propuesta del consorcio la mejor valorada por su competitividad económica y su solidez técnica. El inicio de obra se producirá en los próximos días, con un cronograma de 18 meses corridos y fecha de finalización prevista para octubre de 2027.