La original y simpática bicicleta que causa furor en el verano del Alto Valle

Son fabricadas por un laburante de Cipolletti "más por hobby" que con fines comerciales. El particular diseño llama la atención de los vecinos.

“El otro día estaba en el Hospital y una enfermera salió a fumar un pucho. De repente, la vio, se me acercó y me pidió una foto. No sabés el orgullo que eso significa para mí”, confía Sergio Orellana, reconfortado por las espontáneas reacciones que genera su llamativa y extravagante creación.