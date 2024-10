La preocupante historia detrás del incendio en centro oeste: una casa abandonada y maltrato animal

No es la primera vez que el lugar se prende fuego. Una vecina asegura que no hay servicios y quiere hacer una denuncia por maltrato animal.

Este jueves, un incendio en una vivienda sobre calle Roca y Bouquet Roldán provocó susto, un importante operativo, corte de calles y rescate de animales. Pero el hecho esconde detrás una historia de larga data, que incluye no solo incendios similares sino abandono y maltrato animal.

Pero no es la primera vez en el año que esta vivienda se incendia. Una vecina de la zona - que se llevó los tres gatitos que rescataron los bomberos de la casa para internarlos en la veterinaria- relató a LMNeuquén que en marzo de este año también ocurrió un siniestro. ¿Lo llamativo? La casa no tiene servicios de ningún tipo y, según aseguró, está en estado de abandono.

La historia se remonta a octubre del 2023, cuando empezaron a aparecer muchos gatitos en un baldío sobre calle Bouquet Roldán y los vecinos de la zona comenzaron a alimentarlos y a averiguar si eran de alguien. Inmediatamente, la vecina se contactó con rescatistas de animales, quienes le recomendaron castrarlos y lograron hacerlo con 11 de los 20 gatos que había.

La pareja que habitaba la casa que se incendió aseguraba que los 9 gatitos restantes eran de ellos. "Por recomendación de las rescatistas no dejamos que se los lleven porque estaban en total estado de desnutrición. Parecían gatos de 3 meses y ya eran adultos", sostuvo.

"No eran personas con las que se podía hablar directamente, no hilaban dos palabras, no podíamos ni conversar, decían una cosa un día y al otro día decían otra. De hecho, nos dijeron que eran todas gatas y resulta que eran todo gatos", contó la mujer.

SFP Incendio calle roca (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Los dos incendios

El 9 de marzo de este año, le escribió una amiga avisándole que estaban los bomberos sobre calle Roca, cerca de la medianoche. El incendio había sido en esa misma vivienda y se desconocía el motivo, ya que los propietarios les decían cosas distintas a todos los vecinos. "Supuestamente, se había caído un encendedor y explotó, algo así es la versión que ellos contaban", sostuvo y resaltó que en este primer incendio había tres perros que terminaron con oxígeno y finalmente uno murió.

El segundo incendio ocurrió este jueves cuando una habitación de 3x3 al fondo de la vivienda, se prendió fuego por causa aún desconocida. Allí estaba uno de los gatitos en peor estado. Finalmente, dos dotaciones de bomberos trabajaron allí y lograron apagar el fuego y rescatar al total de animales: tres gatos y dos perros.

La vecina sostuvo que, cuando vio que el humo saliendo de la vivienda, "realmente me indignó la situación porque es la segunda vez que pasa" y apuntó: "Les decían a todos que había sido un cortocircuito, pero sabemos que la casa no tienen ningún servicio", aseguró, recordando que la casa está en estado de abandono.

SFP Incendio calle roca (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Al momento del incendio, la mujer fue asistida por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y el hombre, que se presume es el propietario, llegó más tarde. Una vez extinguido, los bomberos intentaban salvar a los gatitos y los perros corrían por la cuadra.

Cuando la vecina se acercó al lugar habló directamente con los policías y bomberos, a quienes les dijo que era la segunda vez que pasaba y que ella estaba dispuesta a llevarse a los gatitos para que los atiendan en una veterinaria. Además, comentó que los perros también se encuentran en estado de desnutrición.

Finalmente, se los entregaron y fueron llevados una veterinaria en la calle 12 de septiembre, donde quedaron internados. "El veterinario dijo que llegamos justo a tiempo", contó. Alegremente, los gatitos ya obtuvieron el alta y se encuentran con ella, esperando un último control esta tarde para empezar con el proceso de adopción y encontrarles una casa donde estén a salvo. Según confirmó, ya está asesorada legalmente para hacer la denuncia y evaluar cómo continúa la situación.