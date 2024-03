La respuesta oficial de ATEN al ministro Tobares y un pedido

En un escueto comunicado que sintetiza el rechazo a la propuesta del gobierno provincial y un nuevo paro de 72 horas, la conducción provincial de ATEN solicitó una reunión con el ministro de Gobierno Jorge Tobares para oficializar la respuesta del plenario de secretarios generales realizado en Cutral Co y reclamar una nueva instancia de negociación.

El reclamo fue recepcionado, pero por el momento no tuvo una respuesta.

Más adelante, se informa el paro de 72 horas previsto para la semana que viene y exigen al gobierno provincial la convocatoria a una nueva mesa de negociación. "Quedamos a disposición de esa nueva convocatoria con la expectativa de obtener las respuestas que espera la comunidad toda", reza la carta. La firma Pablo Grisón, secretario gremial de ATEN.

Mientras tanto, miles de estudiantes pierden días de clase por tercera semana consecutiva.

Recordemos que es la segunda propuesta salarial que el gobierno provincial le presenta al gremio y resulta rechazada por mayoría de votos.

Según lo que se informó los votos negativos sumaron 3.154, mientras que quienes aceptaron la propuesta fueron 2.065. Entre las seccionales importantes que rechazaron están Neuquén capital, Plottier, Centenario y San Martín de los Andes.

En el plenario se resolvió un paro de 72 horas. El martes 19 habrá actividades por seccionales. En tanto, el miércoles 20, una marcha provincial con permanencia en Casa de Gobierno hasta las 15 horas. Finalmente, el jueves 21 se realizará una asamblea unificada para analizar la continuidad de las medidas.

De esta forma, la negociación salarial con el gremio docente entra en un complejo entramado, ya que el Ejecutivo provincial indicó que la oferta del pasado miércoles era superadora y el máximo esfuerzo que podía alcanzar.

ATEN es el único gremio estatal que ha rechazado la propuesta de actualización por IPC, única en su formato en el país, luego de que ATE, UPCN y Viales firmarán el acuerdo con el Gobierno.

Una propuesta única en el país

En la maratónica reunión del pasado miércoles, el Gobierno le ofreció al gremio ATEN que "para la actualización del mes de abril, se considerará el salario del mes de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de febrero y marzo". Lo mismo sucederá con las actualizaciones de julio, octubre y enero del 25, con el incremento correspondiente por la variación del trimestre completo.

Además, el Gobierno dispuso continuar abonando el concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID y Conectividad) con recursos provinciales, "independientemente de mantener los reclamos pertinentes ante el Estado Nacional".

Se mantiene la suma de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, de 100 mil pesos por cargo, que se abonaría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo. También sería extensiva al sector pasivo, "en las proporciones establecidas por ley y afrontado con aportes del Tesoro Provincial". Para los trabajadores que cumplan funciones en cargos de 35 a 40 horas, el bono sería de 200 mil pesos.

Uno de los puntos que parece haber logrado destrabar la negociación, es la entrega de otra suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, de 125 mil pesos, que se abonaría antes del 20 de abril. Además, el Gobierno abonará un adicional remunerativo, no bonificable, de 10 mil pesos de bolsillo.

Otras disposiciones de la oferta salarial

También se propuso incrementar los adicionales por antigüedad y agregar un adicional; una suma de $21.750 en concepto de conectividad provincial; y subir los porcentajes de ubicación desfavorable y muy desfavorable en un 40 y 80 por ciento, respectivamente, a partir de junio.

Entre los ítems destacados por Guagliardo luego del encuentro, el Gobierno ofertó un incremento del 60% en las partidas de comedor, refrigerio y gastos generales a partir de abril. Esto se sumaría al 40% incrementado en enero, generando así un aumento del 124%, según indicaron.

ON - Asamblea ATEN (3).jpg Omar Novoa

El acta indica que las autoridades del ministerio de Educación se comprometieron a, luego de la aceptación, dar tratamiento a los siguientes planteos sindicales: reclamos por asesorías pedagógicas; condiciones jubilatorias de secretarias de inicial, primario, media, técnica y superior; revisión de la movilidad domiciliaria hospitalaria; ubicación por zona de escuelas; boleto único docente; y partidas para escuelas de arte, nivel inicial, jardines, y escuelas de enfermería.

Además, las autoridades ministeriales prometieron dar continuidad a las mesas territoriales de infraestructura y aseguraron que se encuentran trabajando en la regularización del servicio de transporte escolar en los distintos distritos de la provincia; dar tratamiento a los expedientes para la creación de 26.962 horas y 639 cargos, además de 213 cargos para duplas pedagógicas de nivel inicial; y realizar las gestiones necesarias antes el Instituto de Seguridad Social del Neuquén para regularizar el pago del adicional por zonal a partir de los haberes del mes de abril.