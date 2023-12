La sorprendente confesión del vendedor despedido de Saturno Hogar que se reinventó como jardinero

Jesús, ex empleado, asegura que la repercusión de la historia que le contó a este diario fue "la mejor" y explica con sorpresa qué le proponen.

Tras la enorme repercusión que tuvo la nota sobre su historia de vida que publicó LM Cipolletti en las últimas horas, a Jesús Sepúlveda, el ex vendedor de Saturno Hogar que luego del despido se reinventó como jardinero le llueven las “propuestas laborales”.

“Impresionante todo. Me llamó un montón de gente incluso ofreciéndome trabajo. Tuve llamados hasta del exterio r”, celebró en declaraciones a este medio.

La lucha del vendedor

“Me dediqué a cortar el pasto desde que me echaron, hice también el curso de carnicero de la Muni pero nunca me llamaron. Tiré curriculum por todos lados y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Lo de jardinería es algo que me gusta, lo hago prolijito, lo hago bien. Entendía algo por mi viejo, junté plata de donde pude, vendí cosas que tenía como herramientas y compré el famoso carrito naranja y le puse el gancho a mi auto”, comentó el hombre en dicha nota.