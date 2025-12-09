Lanzan una campaña solidaria para mejorar las instalaciones de un Centro Educativo Rural

La iniciativa es impulsada por la ONG Cruzada Patagonia. Apuntan a ampliar el establecimiento para que puedan recibir más estudiantes.

La campaña busca que más jóvenes tengan acceso a la educación.

La ONG Cruzada Patagónica lanzó una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la infraestructura de un Centro Educativo Rural de Río Negro. El objetivo es lograr que más jóvenes de zonas aledañas tengan acceso a la educación secundaria.

Pilca Viejo es un Centro Educativo Rural ubicado en la línea sur de Río Negro, a la vera de la Ruta Nacional 23. Actualmente, recibe a 70 alumnos y esperan que, gracias al proyecto de ampliación, la institución pueda inscribir a 90 estudiantes en 2026 y 120 el año siguiente.

La campaña de Cruzada Patagónica, está destinada a sumar 162 metros cuadrados de aulas y pasillos , lo cual permitirá recibir a más cantidad de alumnos y garantizar espacios adecuados para el aprendizaje a través de una mejor infraestructura.

Además, muchos de los jóvenes viven en la residencia escolar, por lo cual no solo se trata de un espacio de formación, sino que la institución funciona como un verdadero hogar de oportunidades.

centro educativo rural pilca viejo (3)

El director del establecimiento, Federico Mutti, aseguró que: “Nuestra escuela se convierte en una verdadera oportunidad para quienes viven cerca y también lejos: educación, aprendizaje, desarrollo, crecimiento. La escuela representa justamente eso: un lugar que potencia a las personas”.

La institución fue fundada en 2022, con el objetivo de que los adolescentes que residen en parajes rurales, tengan acceso a la formación secundaria sin tener que alejarse de sus familias. La propuesta de Pilca Viejo está orientada a posibles proyectos productivos de la región y combina educación agrotécnica, turismo rural y cooperativismo

La labor solidaria de Cruzada Patagónica

La restauración del Centro Pilca Viejo, es un eslabón más en la cadena de proyectos que Cruzada Patagónica lleva a cabo desde hace 46 años. Los trabajos están centrados principalmente en las comunidades rurales de Neuquén, Chubut y Río Negro.

centro educativo rural pilca viejo (4)

Actualmente, la organización impulsa educación y proyectos productivos en 89 comunidades, con un total de 617 estudiantes en sus tres escuelas:

397 en nivel medio agrotécnico

195 en formación profesional

25 adultos en primaria semipresencial

26 mujeres en el programa Mujeres Huerteras del Neuquén

centro educativo rural pilca viejo (1)

Para la organización, la educación es el camino hacia el desarrollo. Es por ello que cada escuela y cada proyecto es construido a la par de las familias y los docentes del territorio. El objetivo de Cruzada Patagónica, es claro: que los jóvenes de la región puedan estudiar, trabajar y proyectar su futuro en su lugar de origen.

Quienes estén interesados en colaborar con la iniciativa, pueden hacer su donación a través de https://donaronline.org/fundacion-cruzada-patagonica/suma-tu-ayuda-para-la-educacion-rural-en-la-patagonia o comunicarse por correo electrónico a [email protected].