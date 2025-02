Las experiencias paranormales de Ángela Leiva con su madre fallecida: "Me tocó el vidrio con las uñas"

En una entrevista televisiva en el programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, compartió una experiencia que tuvo en uno de sus shows al poco tiempo de fallecer su madre.

"Mi mamá falleció hace nueve años. A mi mamá le gustaba mucho ir a verme a los shows, pero no le gustaba figurar, ella por ahí me aparecía de sorpresa. Cuando falleció mi vieja, un día estaba cantando, miré para el costado y estaba mi vieja, pero en el microsegundo yo me olvidé que mi mamá ya no estaba más y cuando caigo, vuelvo a mirar y ya no estaba, fue muy fuerte. Seguí cantando por inercia, porque a veces uno ya tiene el piloto automático, y digo 'Ay no está, mamá no está más, ¿qué acabo de ver?'. La vi, era ella", comentó.

Luego, reveló otra experiencia similar, esta vez mientras se encontraba sola en una camioneta esperando para ingresar a uno de sus shows en Salta. En la previa, la cantante esperaba sola en el vehículo cuando unas manos similares a las de su madre empezaron a tocar la ventana y a hacer ruidos similares a los que hacían juntas.

En tal sentido, contó: "Hacía muy poco que había fallecido mi vieja y yo todavía estaba muy conmocionada por eso. Mi mamá tenía las uñas largas siempre, unas manos divinas, y siempre tenía la costumbre de hacer ruido con las uñas en el vidrio, en donde sea. Yo estaba en mi mundo, en silencio y siento el ruidito de las uñas en el vidrio de la puerta de la combi, y otra vez se me paralizó el corazón".

"Me muevo, había un espacio (entre las cortinas) por donde se veía para afuera y veo una persona que se movía, era mi mamá, estaba ahí afuera. Otra vez me paralizo y no sabía qué hacer, se me caían las lágrimas. Como si eso fuera poco, Ángela expresó: "Me golpean (la puerta) y la silueta era la silueta de ella, pero me estaba golpeando y yo me paralicé, no reaccioné. Y hasta que me animé, ya se había ido", cerró al contar la segunda de sus anécdotas paranormales con su madre fallecida.

Ángela Leiva: el inicio de su carrera y los reconocimientos

Ángela Leiva es una referencia en la música tropical y en las últimas semanas cobró más relevancia aún por su encendido noviazgo con Marcelo Weigandt, el futbolista que surgió de Boca Juniors y es compañero de Lionel Messi en Inter Miami. Pero la carrera musical de la cantante comenzó en 2008 al ganar el concurso "Pasión Canta", emitido por el mítico programa de cumbia "Pasión de Sábado".

Allí obtuvo su lugar dentro del género de la música tropical, formando lazos y sacando temas en conjunto con algunos de los referentes más importantes. Desde entonces publicó varios álbumes como solista, tales como Ángela Leiva (2009), Amor de verano (2010), La Reina (2019) y Mi vida fuiste tú (2022), entre otros.

A lo largo de su carrera tuvo varios reconocimientos a sus temas, siendo el Premio Gardel en la categoría "Mejor álbum de artista tropical" por su álbum "La Reina" uno de los más importantes.

