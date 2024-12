Con qué ex jugador de Boca estaría en pareja Ángela Leiva: la contundente prueba

La cantante fue vista de la mano con un ex futbolista de Boca y se elevaron los rumores de romance.

Ángela Leiva estaría en pareja con un ex Boca.

Luego de una semana dolorosa, en la que debió salir a exponer su denuncia contra su ex pareja para que la Justicia tome cartas en el asunto, Ángela Leiva decidió mostrar el otro costado de su vida. Es que más allá de su lucha también tiene espacio para el amor, por lo que sorprendió al mostrarse muy cercana a un ex jugador de Boca .

Sucede que, en lo que fue el recital de Luis Miguel en Buenos Aires, Ángela Leiva se mostró de la mano de un ex jugador de Boca . Tras las imágenes filtradas, se supo que se trata de Marcelo Chelo Weigandt , quien hasta hace poco jugaba en el club de la Ribera y que ahora está en el Inter de Miami junto a Lionel Messi.

La cantante y el ex jugador de Boca y actual compañero de Messi estan viviendo un romance #angelaleiva #cheloweigandt #boca #intermiami #messi

Se debe a que Ángela Leiva expuso un video en su cuenta de Instagram en el que se la puede ver preparándose para una producción de fotos. En este contexto, aparece el ex futbolista de Boca a su lado a pura risa cómplice para aumentar aún más los rumores de romance.

Ángela Leiva-Chelo Weigandt.jpg

Por lo pronto, habrá que ver si la cantante y el jugador toman la decisión de oficializar su amorío, ya que hasta el momento sólo se han mostrado muy pegados. Más allá de lo que decida hacer, en las redes sociales muchos expusieron la alegría por esta nueva relación.

Ángela Leiva expuso el maltrato de su ex pareja

Desde sus redes sociales, Ángela Leiva expuso el mal momento que atravesó con su ex pareja y la lucha por Justicia que aún mantiene: “Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas x mí y mis abogados en reiteradas ocaciones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales”.

Ángela Leiva.jpg

“Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. Le molesta mi progreso ? Le molesta mi trabajo ? Le molesta que pude mucho más sin él? O simplemente es un violento? Quien me protege? Quien me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer”, expuso.