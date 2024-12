Ángela Leiva denunció a su ex Mariano Zelaya: "Ejerce violencia de género y persecución"

"Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. ¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento? ¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete?”, se preguntó.

“Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no #MiVozParaMundo. Gracias por el apoyo”, cerró la cantante.

El canal de YouTube de Ángela Leiva podría cerrarse por denuncias de su ex

Ángela Leiva recientemente se vió afectada por la baja de numerosos contenidos de su propio canal de YouTube y Spotify. Algunos de sus éxitos como Amiga traidora y Quién eres tú, y las exitosas colaboraciones con Euge Quevedo, No podrás y Cómo lo hizo, no se encuentran disponibles debido a una denuncia por parte de su ex novio y productor.

Ángela Leiva se mostró angustiada porque podría perder todo su contenido. La situación se torna delicada ya que desde la aplicación de YouTube le informan a la cumbiera que, de no resolver las faltas que el productor denuncia, el 26 de diciembre se le cerraría tanto su canal como los canales asociados.

Para que esto no ocurra, la intérprete tropical tiene dos opciones. Debe demostrar la veracidad de su contenido mediante una contranotificación, o comunicarse con el demandante para aclararlo directamente y que este haga un retiro de la denuncia. De no darse ninguna de las dos, el canal pasaría a cerrarse.

Tras su publicación, la cantante recibió el sostén de muchos artistas. Algunos de sus colegas de la cumbia como Rodrigo Tapari, Grupo Anaconda, Nico Mattioli y Americo dejaron su mensaje brindándole fuerza.

Entre los artistas del cuarteto, Euge Quevedo y Valentina Márquez, con quienes Ángela tiene canciones en conjunto, también alzaron su voz en muestra de apoyo. “Tu voz para el mundo”, fueron las eficientes palabras de La Muela para su amiga.

¿Quién es Mariano Zelaya? El productor y ex pareja de Ángela Leiva

El empresario Mariano Zelaya, cercano a San Lorenzo de Almagro, fue denunciado por la artista Ángela Leiva, ex representada suya, por violencia de género, persecución y hostigamiento.

Además de mánager y productor de artistas musicales como “La T y la M”, Zelaya es dueño de un grupo inversor muy cercano al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti. Este año, el empresario acercó jugadores para que se sumen a la Reserva.

Uno de los futbolistas que acercó fue el arquero paraguayo Orlando Gill, proveniente del San Lorenzo de aquel país. La particularidad es que el guardameta llegó con 24 años al club y debutó el pasado fin de semana en la última fecha de la Liga Profesional ante Tigre.

Sin embargo, el acercamiento más resonante fue el del defensor central Maximiliano Zelaya, hijo del empresario, proveniente también de San Lorenzo de Paraguay. Con 27 años, el futbolista llegó al ´Ciclón´ para reforzar a la Reserva luego de formarse en Huracán y tener pasos por Almirante Brown, 2 de Mayo de Paraguay y el Rubio Ñú guaraní.