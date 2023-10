Las organizaciones sitiarán la ciudad: dónde estarán los cortes

Las organizaciones sociales realizarán una nueva jornada de lucha y cortarán todos los accesos a Neuquén . La medida de fuerza se realizará en horas de la mañana de este martes debido a que aseguran que aún no se depositaron los programas y tampoco se repartieron las partidas alimentarias a los comedores.

A esto agregó: “Sucede que, otra vez, el gobierno no cumple con el pago de los programas sociales pactados para el lunes 9 a la mañana. Se trata de la cuarta promesa de pago”.

Los representantes de las organizaciones sociales calificaron el argumento del gobierno como “miserable”. “Dicen que por dificultades administrativas se demoran, pero este problema es político, social y como tal debe resolverse de manera urgente. Desde nuestro lado siempre buscamos las soluciones y es lo que hacemos todos los días cuando enfrentando el hambre en los puestos de trabajo, en las obras, productivos y en cada comedor y merendero”, aseveró.

Además, señaló que “el Estado apunta a los que menos tienen” y que es un “tipo de política que no se debe sostener más”. “Ese dinero muchas personas lo usan para pagar el alquiler o para llevar comida a sus mesas. Agotamos todas las instancias previas para no llegar a esto. Con el hambre no se jode, por eso ahí mismo vamos a decidir si retomamos el acampe por tiempo indeterminado”, puntualizó.

La semana pasada realizaron un acampe en el centro

El último miércoles, los integrantes de las organizaciones sociales de Neuquén se congregaron en el Monumento a San Martín para marchar por el centro de la ciudad. Luego marcharon por la Avenida Argentina se dirigieron a Casa de Gobierno, donde su permanencia causó dificultades para circular. Las calles cortadas iban desde la Belgrano hasta Alcorta y desde la Buenos Aires a la Yrigoyen.

El atasco del tráfico comenzaba en la calle Brown, lo que generaba demoras a la hora de llegar al microcentro neuquino.

Ante estas complicaciones, la Municipalidad de Neuquén reclamó la actuación de la Justicia a través de una presentación efectuada hoy en la Fiscalía por los cortes de calles en el centro de la ciudad por parte de manifestantes que afectan a vecinos, al transporte público de pasajeros y a comerciantes.

Finalmente, levantaron las medidas de fuerza y los integrantes de las organizaciones sociales se desconcentración de forma pacífica.