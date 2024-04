Las panaderías registran una baja en el consumo: en Neuquén, la docena de facturas cuesta hasta 7 mil pesos

En medio de la compleja situación económica del país y con una inflación galopante sobre los costos de todo lo que implica tener un comercio, las panaderías están viviendo momentos difíciles por el consumo notoriamente bajo. Los precios de referencia ya casi no existen, por lo que se pueden conseguir productos con un valor sumamente diferente de una cuadra a otra.

Las panaderías reconocen que no pueden trasladar los altos costos de la producción al precio de sus panificados, porque entonces las ventas, que ya preocupan, bajarían aún más.

En "La Americana", ubicada en el centro oeste neuquino, Luis, su dueño, reconoció que es la primera vez que nota una baja de consumo tan grande. "Yo trabajo hace 15 años en panadería. Los consumos venían bajando paulatinamente, pero ahora se nota más", afirmó.

"Se han ido a las nubes", expresó Luis sobre el valor de los servicios como la luz y el gas, pero también el alquiler. "Yo este mes no puedo pagar la luz con el aumento, de luz nomás me vino 265.000 pesos y alquiler 220 mil y eso que tengo un solo empleado y producimos acá", sostuvo y advirtió en cuanto a la luz que "tenemos que pagar una deuda que no contrajimos nosotros. Y ahora con el aumento de la nafta más la tasa municipal, también hace que nos aumente todo".

pan2.jpg

Caminando hacia el este de la ciudad, en otra panadería ubicada en Sargento Cabral entre Jujuy y Fotheringham, Joaquín, el encargado, contó que, al igual que en "La Americana", los clientes suelen ser los de la zona y aunque señaló que no bajaron las ventas, "tampoco suben".

Algo que consideró preocupante en cuanto a las ventas es el tema de los fin de semanas largos, por ejemplo este que pasó que fue de seis días. "Todo el tiempo teníamos que guardar el pan o ver cuánto sacábamos de facturas, cuánto cocinábamos, si no cocinábamos, porque implica arriesgarnos", concluyó.

Si uno se acerca todavía más al centro, las panaderías pueden tener un poco más de concurrencia que las barriales, pero los precios también son más caros y hay más competencia por la cantidad de comercios.

En la esquina de Belgrano y Santiago del Estero, Leandro, uno de los vendedores de "Ohana", comentó que las ventas no son regulares, sino que están movidas un día sí, un día no y que, al igual que en las otras dos panaderías, "los clientes son los que trabajan acá cerca, que está lleno de oficinas. Nos manejamos con la gente de la zona que es la que viene por el tema de la cercanía".

¿Cuánto sale el kilo de pan y la docena de facturas?

Precios-de-las-facturas-página-3.jpg

En cuanto a los precios y tal como ha mencionado LMNeuquén en reiteradas notas de relevamiento, los valores de referencia se han desdibujado y recorrer distintos negocios para conseguir algún producto más barato se volvió una práctica habitual, aunque también agotadora para algunas familias.

En el rubro de la panadería hubo momentos en que los precios estaban más equiparados, sin importar la zona ni el producto. En el último tiempo eso se descompaginó.

Hace seis meses, este medio publicó que el precio del kilo de pan "se vende a 1 dólar en Neuquén". Hoy, cuesta el doble.

Para tener algunos precios de referencia, en "La Americana" el kilo de pan cuesta 2.200 y la docena de facturas 5.800, con el último aumento que hizo Luis, su dueño, a fin del año pasado. "No podes aumentar todas las semanas, esta es una panadería chiquita, no son clientes, son amigos, gente del barrio", dijo.

En "Munich", se vende el kilo de pan a 1800 y la docena de facturas a 4600. "Por mas que aumenten los servicios tratamos de mantener los precios, no queremos matar a la gente. Sabemos que a todos nos está costando muchísimo, tratamos de mantener hasta donde se puede, y si ya no podemos más, los subimos", explicó Joaquín, el encargado.

Además, señaló que los clientes cuestionan los precios porque justifican que el precio de la harina no sube. "Nosotros les explicamos que en realidad no sube la harina pero sube todo, el huevo, la azúcar", aclaró y reveló que aumentan los precios una vez al mes de a 200 pesos.

Por último, en "Ohana", la panadería más céntrica, el kilo de pan está a 2 mil y la docena de facturas a 7 mil, con el último aumento de la semana pasada.