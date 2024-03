¿Cómo hacer pan casero y rico en simples pasos?

No hay nada mejor como el sabor y aroma de un pan casero. Y si está recién salido del horno es una maravilla. No es difícil, ni tampoco imposible y tiene el plus de hacerlo en casa con nuestras propias manos. Ideal para desayunar, merendar, almorzar y cenar. Para acompañar comidas o prepararte buenos sándwiches o tostadas.