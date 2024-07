¿Le conviene a Neuquén el Pacto de Mayo?

Muchas provincias de la banda oriental, lideradas por Artigas, no participaron por no avalar el proyecto unitario favorable a Buenos Aires y proponer en cambio, un esquema federal.

Tampoco fueron parte de la independencia nacional las provincias de la Patagonia, Neuquén incluida, por no pertenecer aún al territorio nacional, que en ese entonces era dominado por los pueblos originarios y cuya anexo sucedió recién en 1884, luego de la campaña Militar llamada “La Conquista del Desierto”.

Por ello, en 1816, fueron sólo 11 provincias del sur de América, las que se unieron bajo un poder centralizado en los intereses del puerto de Buenos Aires para declarar la independencia de España.

Sin dudas, era imperante independizarse de la corona, pero el proceso mediante el cual se conjugaron los intereses territoriales, no fue nada virtuoso: a la independencia argentina le sucedieron infinidad de conflictos, guerras, cruces de intereses que, hasta el día de hoy, se padecen.

Las provincias que llegaron tarde

El gran déficit consistió en no incluir a la totalidad de las provincias en la génesis nacional, así como también, en la tardía inclusión de las provincias que, como Neuquén, llegaron tarde a la distribución del poder nacional, por aún no existir como tales.

Como consecuencia, se padece una incapacidad crónica de fijar reglas claras, intereses comunes y equitativos aceptados por todos los integrantes.

A las pruebas del presente nos remitimos. Basta solo con observar cómo Mauricio Macri y su primo Jorge que, a pesar de ser aliados políticos del gobierno nacional, mantienen una tensa negociación con Javier Milei, por fondos de la Coparticipación de Capital Federal que el Gobierno de Alberto Fernández le quitó, en favor de la Provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof.

JAVIER MILEI PACTO DE MAYO.jpeg

Impuesto a la Ganancias y represas

Para ejemplificar de manera más cercana, desde Neuquén se resiste en el presente el regreso de la aplicación el Impuesto a las Ganancias, que la recientemente votada Ley de Bases impone al bolsillo de miles de neuquinos, que trabajan duramente para impulsar el futuro energético nacional, bajo condiciones climáticas y de costos económicos muy desfavorables.

O también mencionar que Nación le está quitando a Neuquén y Rio Negro la participación de las concesiones de las hidroeléctricas, cuyo principal insumo productivo, el agua, pertenece a las provincias.

¿Cuántas veces se discutió entre el gobierno nacional y las provincias, la propiedad de los recursos naturales, el cobro y el reparto de impuestos, la responsabilidad de las obras públicas y los gastos salud, educación e infraestructura? Infinitamente.

Es precisamente por esos permanentes desencuentros, que en Argentina se necesita diálogo. Cuando todos están de acuerdo, no hay necesidad de contratos ni de pactos. Las acciones fluyen y los intereses se acomodan de común acuerdo.

Es en cambio cuando hay problemas comunes, desconfianza y necesidad de generar un nuevo esquema de reparto del poder, cuando más se necesita sentarse en una mesa para buscar acuerdos. Y eso es precisamente lo que esta viviendo Argentina este año.

Repercusiones en Neuquén

El ex secretario de Energía de la Nación, el kirchnerista Darío Martínez, criticó en redes sociales la participación de Rolando Figueroa en el Pacto de Mayo.

Con crítica aún más potente, Raúl Podestá, ex diputado por el Frente Grande, renunció a su partido -hoy parte del frente político Neuquinizate- por la concurrencia de Figueroa a Tucumán y disparó: "Fue a arrodillarse (por Rolando Figueroa) ante el poder central, con un hombre que niega los desaparecidos, que niega nuestra historia” .

La primer pregunta que hay que hacerse, es ¿Qué ganaba Neuquén con la ausencia de Figueroa en el mitin tucumano?. La siguiente pregunta sería ¿había algo para perder?

Las brutales formas con las que el presidente se expresa y destrata al prójimo y la efectividad o no del arriesgadísimo plan económico que está llevando adelante, van por otro carril, puesto que lo que se trató en Tucumán fue la posibilidad o no, de establecer un diálogo en pos de puntos básicos de convivencia.

pacto mayo milei tucuman / Foto NA

Hay que considerar en primer término que era un evento absolutamente simbólico, puesto que si repasamos los 10 puntos que se firmaron, notaremos que en su mayoría, son reiterativos de la constitución, o bien objetivos aunque muy generales, deseables por todos:

La inviolabilidad de la propiedad privada

El equilibrio fiscal innegociable

La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Incluso si codificamos el mensaje que los diez puntos del Pacto de Mayo implican para Neuquén, podemos afirmar que, si lo que se anhela, es la llegada de nuevas inversiones para la explotación de Vaca Muerta, el respeto a la propiedad privada, la explotación de los recursos naturales, reformas tributarias e impositivas y el cuidado del trabajo formal, es todo lo que se necesita.

Neuquén tiene tradición dialoguista

Es importante destacar también que los que se reunieron en Tucumán no fueron Rolando Figueroa y Javier Milei, sino el Gobernador de la Provincia de Neuquén y el presidente de la República Argentina y como la historia nos enseña, es su obligación representarnos, asegurando el diálogo entre ambos distritos: En 1973, Neuquén fue la única provincia donde el Peronismo no triunfó en las elecciones. Antes de la victoria del MPN, el presidente electo, Héctor Cámpora, furioso por el desplante neuquino, amenazó que de triunfar el MPN, no iba a recibir a Felipe Sapag en la Casa Rosada. La respuesta de Sapag fue “entonces tendrá que recibir al Gobernador de Neuquén”.

En 1994, el legendario Obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, le ganó al MPN las elecciones para convencional constituyente de la reforma constitucional de ese año. Ironías de la historia: el partido que el obispo utilizó para tal gesta, fue El Frente Grande, al cual Podestá recientemente renunció. Tras la victoria, De Nevares viajó a la convención constituyente en la Provincia de Santa Fe, y luego de algunos días de deliberación, abandonó la convención con la célebre frase “No quiero asistir a los funerales de la República”, puesto que estaba en total desacuerdo en que se permita la reelección del presidente, lo cual consideraba un atentado contra la división de poderes y con firmeza lo hizo saber.

Felipe Sapag y Jaime De Nevares, próceres indiscutibles de nuestra provincia, nos enseñan que siempre hay que dialogar, aunque sea para decir “no estoy de acuerdo”.