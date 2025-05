Legítimos usuarios de Neuquén festejan la tenencia exprés de armas: "Los controles son los mismos"

ON - Instructor de tiro (19).jpg Omar Novoa

"Es información que ya tenía el Estado y antes había que pedirla a una ventanilla para entregarla en otra", dijo el referente de tiro en una entrevista radial. Aclaró que ahora el Estado carga esa información ya digitalizada, por lo que el tiempo se reduce para los que quieren comprar un arma.

Los controles se mantienen

Pese a la preocupación que generó este trámite de tenencia exprés, Almada aclaró que el proceso para ser legítimo usuario de un arma se sostiene. Entre otros requisitos, se solicita ser mayor de edad, tener un medio de vida lícito y cumplir un examen de idoneidad y un apto psicofísico. "Con eso se habilita tener armas, pero no la portación", aclaró.

Según indicó, conseguir la portación de armas es un proceso muy complejo. Esto implica que el usuario puede salir a los espacios públicos con un arma oculta en la ropa, y que requiere de una serie de requisitos todavía más exigente.

Almada aclaró que, en Neuquén, unas 15 mil personas son legítimas usuarias de armas, por lo que pueden comprar y tener una en su domicilio. "El 99% lo usa para fines deportivos, es una disciplina recreativa que se debe practicar sólo en lugares permitidos, como los polígonos. No olvidemos que es un deporte olímpico", aseguró.

ON - Instructor de tiro (20).jpg Omar Novoa

Aunque reconoció que muchos usuarios tienen una mayor sensación de seguridad al tener un arma en su casa, desde la Federación insisten siempre en la importancia de hacer un uso responsable de la misma. "Damos un mensaje de que, si tienen un arma en su casa, primero hay que conocer todas las cuestiones de seguridad para que no sea un problema para la familia. También hay que practicar y entrenar porque si algún día te toca usarla, es importante que sepas cómo", expresó.

Almada aclaró que ser legítimo usuario no exime a la persona de la responsabilidad por usar el arma contra otros. Por ejemplo, si entra un delincuente en su casa y la acciona, sólo queda eximido de la pena si comprueba que la utilizó en legítima defensa. "Al igual que uno puede probar que se defendió legítimamente con un palo o una roca, es algo que va por otro carril, independiente de si tenga un arma o no", aclaró.

En ese sentido, recordó que la responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos es del Estado, y que la tenencia de un arma en el domicilio puede generar una sensación de más seguridad, pero debe ir siempre acompañada de una actitud responsable, sobre todo para cuidar la integridad de todos los habitantes del hogar.

Cómo es la tenencia exprés de armas

El Gobierno Nacional implementó un nuevo trámite digital llamado "Tenencia Exprés". Esta medida tiene como objetivo agilizar la obtención del permiso de tenencia de armas de fuego y quedó oficializada mediante la resolución 45/2025 publicada en el Boletín Oficial.

"Tenencia Exprés" estará disponible a través de la plataforma de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), facilitando así su acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

ON - Instructor de tiro (4).jpg Omar Novoa

"La implementación del trámite digital denominado ‘Tenencia Express‘, en el marco del Plan de Transformación Digital Integral de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). El mismo estará destinado a la obtención de la tenencia de armas de fuego con Código Único de Identificación del Material (CUIM), adquiridas a través de Usuarios Comerciales (UCOM - Armerías) por usuarios individuales y miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policías y servicios penitenciarios", indica el comunicado.

Primera Asociación Patagónica y mujeres tiradoras

En medio de la pandemia de coronavirus se creó la primera Asociación Legítimos Usuarios de Armas del Neuquén (ALU) con Personería Jurídica. “Si querés defender los derechos nuestros como Legítimos Usuarios te tenés que sentar a una mesa de charla con el organismo. Si no tenés una Personería Jurídica, no deja de ser una charla de café. Hoy tenemos una voz”, aseguró Gustavo Cofré, un instructor de tiro de la zona. La asociación tiene como presidente a Jesús Almada y aún no cuenta con un espacio físico.

“En los clubes sucede algo lindo porque vamos en familia. Capaz que vas y hacés tres, cuatro tiros y después termina siendo una tomada de mate. Eso es algo que muchas veces no se ve de nosotros (los tiradores), esa camaradería, como hacer un torneo y terminar en el final comiendo una pizza entre todos”, acotó.

El Instructor aseguró que hay “muchísima” gente que se ha interesado. Por eso, la asociación en su grupo de WhatsApp ya tiene 250 tiradores. “No tengo la cifra exacta pero superamos los 500 en Neuquén. Tiradores somos todos. No hay diferencia si tenés una 45, un 22 o una escopeta doble caño”, expresó.

ON - Instructor de tiro (22).jpg Omar Novoa

Por otro lado, enfatizó en el interés de las mujeres por incursionar en las armas: “Siempre hubo una idea que el tiro era un deporte de caballeros y ahora la mujer tiene mucha participación. Sumando todos los polígonos, son unas 50 mujeres las que concurren a tirar y también se acercan al Club Tiro Cipolletti para informarse. Mi hija tiene 20 años, estudia abogacía y ya tira con revólver. Mis otros dos hijos también tiran desde chicos. Primero lo hicieron con aire comprimido y después pasaron a carabina 22”.

Si bien explicó que una persona siempre comienza a dar sus primeros pasos con un calibre bajo, Cofré sostuvo que no “importa” si la persona adquirió en primera instancia una 9 milímetros. “No es una locura. Lo que tratamos nosotros es sacar vicios, de empuñe, de cómo agarrar el arma, de cómo apretar el gatillo. Y eso se saca con un arma de poco retroceso (la fuerza que se produce hacia atrás cuando se dispara) y después se va llevando a la persona. Los primeros tiros de un Legítimo Usuario no importa que los metas en un solo lugar del blanco, primero tiene que familiarizarse con el arma, conocerla, que sepa cómo retrocede. Los primeros tiros es quemar pólvora y a partir de ahí comenzás con un proceso de aprendizaje”.