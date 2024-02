Lenguaje inclusivo: políticos neuquinos, enfrentados en redes por la prohibición

En consonancia con la resolución adoptada por el Ministerio de Defensa, el funcionario que responde al presidente Javier Milei afirmó que “no se va a poder usar la letra E, la X ni el arroba, y se evitará la inclusión innecesaria del femenino". Desde la nueva gestión del gobierno nacional, se consideró que este tipo de lenguaje fue utilizado como "negocio de la política", por lo que ya no estará permitido dentro de la administración pública nacional.

En 2020 presenté un proyecto de ley para prohibir la jerga ideológica mal llamada "lenguaje inclusivo". Con alegría recibo hoy la noticia que nuestro presidente termina con una nueva aberración.

Gracias @JMilei por ratificar una vez más que estamos en el camino correcto. — Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) February 27, 2024

Por su parte, la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, Alejandra Oherens, emitió un extenso comunicado al respecto. "Que no es incluya el género femenino en documentos escritos, lenguaje verbal, etc, nada tiene que ver con terminar un 'negocio', es directamente volver a invisibilizarnos a las mujeres, un nuevo intento de callarnos y hacernos desaparecer. No va a suceder, sabemos perfectamente quiénes somos, todo lo que aportamos a nuestro país y lo que hemos logrado", publicó.

Alejandra Oehrens, Subsecretaria de las mujeres de la Municipalidad de Neuquén, responde a los anuncios del vocero presidencial.

"El vocero presidencial Manuel Adorni, anunció hoy que el Gobierno va a iniciar las actuaciones correspondientes para prohibir el lenguaje inclusivo … pic.twitter.com/7dxFI8JLFz — María Alejandra Oehrens (@AleOehrens) February 27, 2024

"Desde el gobierno nacional sólo se infunde odio y misoginia, defender a las mujeres para ellos es un 'curro', viajar por el mundo cuando el país requiere medidas urgentes porque en enero la pobreza llegó a 57%, ¿qué es?", dijo y agregó: "La perspectiva de género es visibilizar a las mujeres (...), es paz, es equidad, es justicia social, pero supongo que no la ven".

Otra de las funcionarias de la Municipalidad, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana de Giovanetti, también se pronunció en contra de la prohibición de Milei. "La perspectiva de género no necesita autorización, Javier Milei", escribió junto al hashtag #siempremujeres.

Más dura, la ex ministra de las Mujeres y Diversidad de la gestión de Omar Gutiérrez, María Eugenia Ferraresso, publicó: "Se puede llegar a entender que lo dejen de usar porque no comulgan con el lenguaje inclusivo en sus cerebros de mono, pero prohibir…?". Y agregó: "Esa libertad que tanto vociferan la pisotean a cada paso. Bienvenidos al régimen totalitarista que avanza a paso firme".

Por otro lado, la rionegrina y referente de Igualdad del Movimiento Evita, Ornella Infante, también se pronunció en redes: "El presidente @JMilei y su equipo de políticos de la improvisación, nos entretienen con el cierre de organismos públicos importantes, la prohibición del lenguaje inclusivo para no hablar del hambre que azota sin parar. #NoLaVen".

Si bien no se dieron pronunciamientos por parte de la actual ministra de Desarrollo Humano, Gobierno Locales y Mujeres, Julieta Corroza, la diputada nacional que forma parte de Comunidad, y que se identifica con las políticas de Javier Milei, Nadia Márquez, sí marcó su postura en relación al tema. Sin frases, compartió el titular de una noticia que anunciaba la prohibición de usar el lenguaje inclusivo, junto a una foto de Milei, y la acompañó con una animación de manos aplaudiendo.