Levantaron el corte sobre la multitrocha y mañana marchan por el centro

Desde las 9 de este jueves trabajadores de ATE se subieron a la ex Ruta 22 frente a Desarrollo Social. Reclaman por el pago a los trabajadores eventuales y para evitar el desmantelamiento de los dispositivos.

ATE realizó un corte total sobre la Avenida Mosconi (ex Ruta 22), a la altura de calle Anaya, desde las 9 de este jueves hasta pasado el mediodía, en la tercera jornada de paro por tiempo indeterminado . Reclaman por el pago de los haberes de los últimos dos meses a los trabajadores eventuales y para evitar el cierre de dispositivos del ex Ministerio de Desarrollo Social.

Los trabajadores denunciaron “la grave situación en que se encuentran la mayoría de los sectores que comprendían a la ex Subsecretarias de Familia y Desarrollo Social”.

El delegado de la conducción provincial de ATE, Miguel Pezzalli, dijo que "el paro continúa" dado que no recibieron convocatora alguna para poner fin al conflicto laboral. Dijo que para mañana tienen previsto concentrarse a partir de las 9 para marchar por el centro neuquino y visibilizar la protesta.

Pezzalli sostuvo que están con medidas de fuerza desde el martes, incluso ayer con una movilización frente a Casa de Gobierno, para que los ministros del área brinden una solución.

“Son 55 eventuales que cumplen tareas como choferes, ejecutores sociales en hogares y en dispositivos de apoyo externos que a la fecha no han abonado los sueldos ni diciembre ni enero”, indicó Pezzalli.

También reclaman por la continuidad laboral de estos 55 trabajadores eventuales, dado que no están notificados del pase a planta permanente. “Supuestamente estaban haciendo el relevamiento para hacerlo, pero no les han notificado. No han tenido la decencia ni la amabilidad de llamarlos y decirles el cuadro de situación. El ejecutivo en un par de reuniones nos dijo que el 29 de febrero quedarían cesantes”, sostuvo el referente de ATE a LMNeuquén.

Agregó que “a la mayoría de los que quieren meter en los dispositivos no les da los psicotécnicos. Se necesita un año de capacitación en cuanto a las leyes, no es un curso de una semana para la atención de un usuario, es más complicado”.

Otro de los puntos que llevaron al paro por tiempo indeterminado, explicó que es por el apoyo social transitorio a varias familias, que desde noviembre no se está abonando. “Ya tenemos desalojos de familias; al igual que adolescentes que cumplieron 18 años y están en la etapa adulta y para insertarse en la sociedad se los ayuda con un alquiler y hoy tenemos gran parte de esta población que ha sido desalojada”.

Denuncian posible cierre de un dispositivo

Desde ATE también se denuncia la posible desafección de un dispositivo para contener a los adultos en situación de calle. “El Centro de Integración Social, que es para adultos en situación de calle, lo van a cerrar cuando el cuadro diario que estamos viendo, agravado por la coyuntura nacional, se ha ido agraviando”.

Pelzzalli agregó que esas fueron las novedades que les hicieron llegar a los trabajadores. “Dieron que los tienen pensado cerrar porque no tienen quién se haga cargo del dispositivo. Ellos tienen un plan de acción que no tienen la gente para hoy encararlo y quieren desarmar dispositivos que han funcionado más allá de las malas gestiones”.

Abogó para que las ministras y ministros de las áreas afectadas puedan arribar a una solución, de lo contrario seguirán con las medidas de fuerza.