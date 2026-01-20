Llenar el changuito en Neuquén ya cuesta $840.000: ¿cómo quedó frente a otras provincias?

El denominado "Changuito Federal" registró en diciembre subas desiguales. La provincia tuvo una de los aumentos de precios más bajos del país.

Neuquén es la segunda provincia donde menos subieron los precios en diciembre.

El costo de una compra mensual en un supermercado registró en diciembre pasado un incremento que va del 1,3% al 3,9% en las provincias argentinas . En ese marco, el denominado “Changuito Federal”, que elabora la consultora Analytica , tuvo un valor de $840.000 en Neuquén .

La consultora señala en su informe que el indicador trata de reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque.

“En diciembre, el costo del changuito tuvo mayores subas en San Juan (+3,9%), Salta (+3,7%) y el interior de Buenos Aires (+3,5%). Por otro lado, Formosa (+1,3%) tuvo un incremento significativamente más moderado que el resto de las provincias” señala el estudio.

En el caso de Neuquén, se registró un incremento de precios de 2,1%, que resultó el segundo más bajo después de Formosa.

El asado, uno de los mayores aumentos

“Al interior de la canasta, se destaca el incremento en el rubro carnes. El producto con mayores aumentos fue el asado, con variaciones que oscilaron entre el 10% y el 15%”, detalla el estudio.

El mismo sostiene que “en el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas, ubicándose entre el 4% y el 8%, salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16%”.

“En cuanto a las galletitas de agua, que en el mes previo habían mostrado reducciones en varias provincias mientras que en otras su precio permanecía estable, en diciembre se registró un aumento generalizado”, explica Analytica.

El reporte indica que “las subas se situaron entre el 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue mayor (+8,0%)”.

“El precio de la docena de huevos continuó manteniéndose invariante en la mayoría de las provincias a excepción de CABA (-3,1%), Conurbano (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%), el interior de PBA (-0,8%) y Chubut (+3,1%)”, indica el trabajo.

De acuerdo con el reporte, el changuito más costoso se encuentra en Santa cruz ($890.350), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($876.576), Tierra del Fuego ($860.986), Río Negro ($863.809) y Neuquén ($840.602).Mientras la compra más económica es dio en CABA ($796.000), el conurbano bonaerense ($795.370) y Formosa ($783.302).

Por qué la Patagonia tiene los changuitos más costosos

La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coinciden con ser la región con salarios más elevados. Se destaca Santa Cruz con

la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas.

Así, la ponderación promedio en la región patagónica del costo de la canasta por sobre dos salarios privados registrados promedio es de 15,6%, 0,1 puntos porcentuales más que el mes pasado.