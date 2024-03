Los bomberos de Villa Pehuenia insisten contra Vialidad: "Arreglen las rutas de acceso"

Los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia denuncian hace años el mal estado de las rutas de acceso a esa localidad y el Concejo Deliberante local declaró la emergencia vial en septiembre del año pasado, pero los arreglos no llegan. "Desde Quilca a Litran hace meses que no pasa una máquina ", denunciaron.

"Al día de hoy no hay respuesta a nuestra solicitud", aseguró el bombero, quien aprovechó para felicitar a las autoridades de Vialidad provincial por los arreglos de la Ruta provincial 13 tramo, Primeros Pinos - Quilca, aunque aclaró en la nota que "esos trabajos de una u otra manera siempre se hicieron".

Lorente puntualizó que el tramo en peor estado es el de la ruta de desde Quilca a Litrán, donde aseguró que "hace meses que no pasa una maquina". "Hace meses que no se trabaja sobre ese tramo, el mismo no resiste más el paso de una máquina, hay que rellenar y mantener", consideró.

Además, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia -Moquehue solicitó a las autoridades de Vialidad provincial que realicen el mismo trabajo que hicieron en el tramo, Primeros Pinos - Quilca, sobre el tramo, Quica - Litrán. "Está detonado, destruido y abandonado", denunció.

Denuncian más accidentes por las rutas rotas

"Aumentan los accidentes y los heridos. Aumentan las posibilidades de que nuestros bomberos y sus unidades se lastimen y destruyan", afirmó con preocupación el bombero en la nota que elevó a Vialidad provincial y que difundió en sus redes sociales.

Para mostrar el deterioro de las rutas de acceso a Villa Pehuenia, el bombero difundió una serie de videos donde se ven los pozos y serruchos por el que deben pasar todos lso automovilistas que circulan por la zona.

"Quedamos a vuestra entera disposición", concluyó el bombero, quien demás agregó: "También creemos que si ya no tienen que utilizar vuestras máquinas en los tramos concesionados a dos empresas, las cuales están trabajando, sobre los tramos Litrán - Puesto Jara, Litrán - Pino Hachado, solo quedaría en ustedes mantener en buenas condiciones con máquinas de Vialidad el sector abandonado a la buena de Dios".

Polémica con el bombero

En octubre del año pasado y tras hacer reclamos por el mal estado de las rutas, Lorenzo Lorente recibió una carta documento de parte de Vialidad, donde lo intimaron por sus dichos.

"Es de no creer que esta institución gaste los recursos del Estado en mandarme una carta documento y se la agarren conmigo antes de comprobar si lo que yo digo es cierto. Todas mis publicaciones han sido siempre acompañadas de fotos y videos que comprueban su veracidad", había dicho a LMNeuquén.

Según explicó Lorente en esa oportunidad, las intimidaciones ocurrieron luego de que viajara por la Ruta 13, cuando habían informado que estaba cerrada. "Yo llamé a Vialidad por radio y me dijeron que estaba intransitable por acumulación de nieve y viento. Entonces me iba a quedar a hacer noche en Zapala porque justo estaba volviendo de viaje. De repente escuché una comunicación interna en la que decían que sí se podía circular, pero como está tan rota que mantuvieran lo que habían reportado", contó. A esto agregó: "Entonces dije 'bueno, intento cruzar. Si la barrera está baja me vuelvo a Zapala y mañana tomo la Rinconada'".