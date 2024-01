Los estatales neuquinos cobrarán con un 40% de aumento

En diálogo con LMNeuquén , el referente gremial aclaró que el IPC marca un promedio que no refleja solamente los consumos más básicos de la clase trabajadora. Así, explicó que el combustible tuvo un incremento de más del 100% en las últimas semanas, mientras que los alimentos se incrementaron un 30% en diciembre. "La inflación marca un promedio de todos los bienes y servicios, pero los de la canasta básica están por encima de ese 25%", aseguró.

Para Quintriqueo, la inflación cada vez más acentuada "está demoliendo los salarios" de los trabajadores, por lo que señaló que van a seguir insistiendo en la continuidad del acuerdo de actualización por IPC. "Sin ese acuerdo no se podría seguir sosteniendo la situación", dijo y agregó: "Está demostrado que los salarios estatales mueven la economía en Neuquén, es lo que se vio en la pandemia", indicó.

Los empleados públicos de la provincia percibirán el incremento salarial con sus haberes de enero. La suba representa el ajuste del último trimestre de 2023 y también la fecha en que finaliza el acuerdo de actualización por IPC. En febrero, los referentes gremiales deberán volver a sentarse con el gobierno provincial, ahora bajo la gestión de Rolando Figueroa, para definir la nueva pauta de incrementos.

Si bien los estatales tienen la expectativa de sostener los ajustes automáticos en base a la inflación, todavía no tienen una fecha concreta para el encuentro con el Poder Ejecutivo provincial. En declaraciones a la prensa, el gobernador había señalado que tienen la voluntad de continuar con este tipo de ajustes automáticos, aunque señaló que todo dependerá del contexto económico.

"Tenemos que analizar todos los números, una cosa es decir, queremos y otra cosa es lo que se puede", había indicado en las últimas semanas, durante la presentación de las becas Gregorio Álvarez. "Vamos a evaluarlo bien, vamos por la buena vía de poder trabajar con el IPC y poder seguir con el IPC", había dicho Figueroa, y señalado que: "Hasta ahora podemos llevarlo adelante".

Quintriqueo sobre el "numerazo" de Milei

Como referente de los trabajadores, Quintriqueo aseguró que la frase del presidente Javier Milei, que calificó como "un numerazo" tener una inflación del 30% mensual, es un despropósito y también una provocación hacia la clase trabajadora. "Da un mensaje de que no gobierna para el pueblo sino para los empresarios amigos del poder, eso se nota también con el DNU y la ley Ómnibus que está rematando el país", se lamentó.

El dirigente gremial aclaró que este tipo de provocaciones contribuyen a fortalecer las convocatorias para el paro nacional del 24 de enero, en el que "va a comenzar a construirse la resistencia de los trabajadores al gobierno de Milei". Agregó que en Neuquén ya trabajan para realizar una masiva convocatoria que exprese claramente el rechazo a la reforma laboral y el "remate del país" que proponen las medidas de Nación.

Para el secretario general de ATE, es claro que "no se puede seguir viviendo de esta forma, no hace falta ir muy lejos para ver gente revolviendo la basura porque no tiene para comer", por lo que esperan el apoyo de diferentes sectores para ponerle freno a las medidas en contra de las clases más desprestigiadas.

La inflación en Neuquén

El índice de precios al consumidor (IPC) del mes de diciembre fue del 23,2 por ciento en el conglomerado Neuquén, según lo que informó la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia. De esta forma, el año 2023 cerró con una inflación acumulada del 208 por ciento, la más alta en las últimas tres décadas de la economía local.

Ambas cifras están por debajo del índice nacional, difundidos por el Indec, que indica 25,5% para el último mes del año y 211,4 por ciento a lo largo de los doce meses. Además del transporte, las divisiones que más variaron fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (30,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (27,2%). Por su parte, las variaciones mensuales más bajas se registraron en las divisiones Educación (1,8%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (11,2%).