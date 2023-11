"Siempre he estado acompañando este proceso, sobre todo defendiendo esta última etapa donde claramente le decimos no a la venta de órganos, no a la quita de coparticipación, no al avasallamiento del federalismo", apuntó.

Massa- Figueroa- Gutiérrez-Weretilneck.jpg

Además, con respecto a las polémicas que se generaron al rededor de la venta de Vaca Muerta propuesta por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, el gobernador electo resaltó que "también le decimos sí a la posibilidad de que Vaca Muerta sea de los neuquinos, de los mendocinos, de los pampeanos y los rionegrinos".

Por último, mostró sus respetos para los ex combatientes de Malvinas: "el honor siempre a los héroes de Malvinas".

Los neuquinos presentes en el acto de Sergio Massa

Además de Rolando Figueroa, estuvieron presentes el gobernador Omar Gutiérrez, el ministro de Turismo Sandro Badilla (que fue candidato a diputado nacional en las últimas elecciones nacionales) y el intendente capitalino, Mariano Gaido.

También estuvieron los dirigentes del peronismo y de los partidos que integran Unión por la Patria. La gobernadora rionegrina Arabella Carreras y el mandatario electo por esa provincia, Alberto Weretilneck.

Los dirigentes petroleros Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci también participaron del encuentro.