Los neuquinos opinaron sobre Javier Milei, el candidato más votado en la región

Con su triunfo en las elecciones PASO 2023, el economista y candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se convirtió en la figura de la semana . Sus polémicas declaraciones, sus propuestas y el desempeño electoral que muchos habían subestimado colocó su nombre en boca de todos y los vecinos de Neuquén no se quedaron callados a la hora de emitir su opinión sobre el actual diputado nacional.

"Pienso que es la por alternativa que alguien puede elegir por voto bronca, sé que hay muchas personas que la están pasando mal pero me parece que es la solución más fácil, elegir a alguien que no conocen y que va a sacarnos todos los derechos que fueron conquistando a lo largo de mucho tiempo y muchas luchas. Creo que es la peor persona que puede existir en este momento en la faz de la tierra", dijo, contundente, una de las vecinas consultadas.

Pero Milei también recibió el respaldo de otros neuquinos. "La verdad que sus propuestas son muy buenas, con la edad que yo tengo y los añitos que tengo, la verdad que coincido con muchas cosas", dijo una mujer. Otra agregó: "Tiene buenas propuestas, me gustan demasiado porque el Ministerio de la Mujer mucho no sirve, para mí, desde que está no vi ningún cambio. Privatizar la salud está bueno porque hay mucha gente que viene de afuera y goza de la salud pública, y nosotros cuando viajamos, nos cobran".

Para algunos vecinos consultados, los resultados a favor del economista fueron productos de los desaciertos del oficialismo y el resto de los partidos políticos tradicionales. 2A mí me agrada porque es totalmente diferente a lo que ya hemos vivido y este gobierno no da para más, esta política tiene que tener un cambio". dijo una vecina. "No hay que enojarse porque la gente eligió a Milei, porque la gente está harta y por eso lo eligió", agregó otro de los entrevistados.

"Son personajes que crean a veces los medios, y creo que el oficialismo tiene mucho que ver. Hay muchos derechos sociales y derechos humanos adquiridos en la famosa década ganada, pero la realidad es otra, el que se levanta a trabajar y v a al supermercado, ve otra cosa", fue otra de las respuestas que obtuvo el equipo de LMPlay. "Prefiero Milei antes que el kirchnerismo", agregó una mujer.

"Es el que la tiene más clara entre todos los otros candidatos", afirmó un joven que participó de la consulta, y que demuestra cómo las juventudes se inclinaron hacia el liberalismo en estas últimas elecciones, en donde Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y los libertarios obtuvieron resultados muy parejos. Las PASO tuvieron menos de 70% de la participación, por lo que hay expectativas sobre la participación del tercio del padrón que no votó.

Sin embargo, otros vecinos hicieron en foco no tanto en las propuestas sino en la posibilidad de que esas promesas de campaña se concreten. "Yo creo que tiene buenas propuestas y a la vez malas, creo que quiere privatizar las escuelas y eso es un derecho que todos deberíamos tener. Pero más allá de eso, la dolarización es algo malo porque tendríamos que estar dependiendo de Estados Unidos. En lo general, como presidente creo que no sería muy bueno", agregó otro de los consultados. "Creo que las ideas que tiene no se puede realizar en Argentina", señaló otro.