Los vecinos de Valentina Norte denuncian desbordes cloacales

Los vecinos del barrio 251 Viviendas , en Valentina Norte , denuncian que no funciona la planta de residuos cloacales y que los líquidos son arrojados sin ser tratados a un canal de desagüe pluvial . Esto les ha traído aparejados problemas no solo en sus casas sino también en su salud.

A esto, la vecina agregó que "estaban viendo si hacían la prueba para ver si estaba el dengue porque no hay un mantenimiento de ese lugar porque el agua evidentemente no cae muy tratada ahí". "Nosotros le pedimos al EPAS que nos den una respuesta. Las cloacas están así desde hace días, pero no nos llaman ni vienen a hacer el tratamiento correspondiente", aseguró.

Carla indicó que con la ola de calor, los líquidos cloacales desprenden olores nauseabundos. "Nos está matando el olor y los bichos que se instalan ahí", contó.

Respecto a las respuestas por sus reclamos al ente provincial, la vecina dijo que "ni siquiera nos contestaron el teléfono". "Hemos ido hasta el EPAS, pero nos dicen que no tienen autoridades. Nosotros le contestamos que hemos visto que la semana pasada asumieron los nuevos responsables, pero a esto nos dicen que no pueden mandar a nadie, que no tienen gente", aseveró.

alberto fernandez entrega viviendas neuquen Las viviendas del barrio se entregaron el 29 de agosto del 2023.

"No le hacen el tratamiento a la planta como debe ser. La verdad que no sabemos qué hacer. Ya nos ha pasado en las casas de llegar del trabajo y tener toda el agua de vuelta adentro de la casa", afirmó.

Llevaron su reclamo a la Municipalidad

Carla informó que junto a los vecinos enviaron una nota a la Municipalidad para pedir solución a su reclamo, pero dijo que, hasta el momento, no recibieron respuestas. "Estamos evaluando poder hacer una presentación legal al EPAS, primero por el tema de verter el agua a contaminar el canal y después por el no tratamiento por no venir, estamos evaluando con un vecino que es abogado para poder hacer algo más por otra vía", adelantó.