Mamá, ¿por qué la escuela no habla de dinero y en casa tampoco?

He recibido críticas diciéndome “los niños tienen que jugar” y "son muy pequeños para hablar de dinero", pero paradójicamente no son chicos para pedir y gastar; o para pasar horas frente a la pantalla de un celular.

Muchas veces escucho decir a los padres “mis hijos no hacen otra cosa que pedir dinero” y me pregunto como madre y como docente, ¿Qué hemos hecho para que esto no sea así? ¿Le hemos enseñado desde la escuela metodologías científicas para “saber hacer” dinero? y desde el hogar, ¿hablamos de dinero con nuestros hijos?, ¿saben cuánto ganamos?, ¿Cuánto gastamos? ¿Hemos realizado un presupuesto en familia con nuestros hijos? Entonces ¿Qué hemos hecho? Creo que tenemos mucho para reflexionar y explorar sobre estos temas.