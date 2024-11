Mapuches cargaron contra un fiscal por el desalojo en Los Barreales

Comunidades mapuche en el Min. Publico Fiscal.jpg Gabriel "Rolo" Cherqui vocero de los Kaxipayiñ de Loma La Lata y Los Barreales.

De fondo, hay varias capas de la cebolla para sacar en este conflicto. Hay una causa por “turbación de la posesión” contra el mismo Cherqui, por tierras anexas al relevamiento territorial de la Ley 26.160, que finalizó en noviembre del año pasado, antes de que se fuera el expresidente Alberto Fernández.

Mapuches, desalojo y juicio por posesión

La Policía tenía la orden del fiscal de detener “a todas las personas mayores de edad que se encuentren en el lugar, como así también a todas aquellas que se apersonen ahí”. Además, de secuestrar vehículos como camionetas y maquinarias, según el Oficio 176140/24 que lleva la firma del fiscal.

Cherqui y parte de la comunidad Kaxipayiñ concurrieron este miércoles a Ciudad Judicial para presentar una denuncia y pedir el “juicio político” contra Narváez.

“Acá el problema es que cuando un mapuche va a denunciar a la Fiscalía, como a mi hija que le pusieron una bolsa en la cabeza y la amenazaron de muerte, no pasa nada. Ahora, si va un empresario claro que empiezan a mover los papeles. No cansamos de las mentiras”, agregó Cherqui.

los barreales Las topadoras de los Kaxipayiñ en tierras que reclaman y que están dentro de las que dijo haber escriturado un poblador.

El conflicto se desencadenó cuando los Kaxipayiñ se metieron en una zona que está dentro de sus tierras relvadas, pero que hace años el señor Horacio Caruzzo, vive en una casa como guardafauna. Ahora está jubilado y tiene 70 años. Dijo haber trabajado en la empresa nacional Hidronor, que por esa época tenía como objetivo construir el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados.

Años más tarde y, tras pagar las tierras, logró escriturarlas y cuando pensó que sus planes de desarrollo serían continuados por sus hijos y nietos, se encontró con que una comunidad mapuche dice que las tierras son suyas.

Según Cherqui, esa casa a metros del lago Los Barreales se la hizo el gobierno provincial, ya que es una cuestión institucional, y con Caruzzo siempre se llevaron bien, hasta que el año pasado salió el relevamiento final de las tierras de los Kaxipayiñ, por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“Acá el problema es que cuando un mapuche va a denunciar a la Fiscalía, como a mi hija que le pusieron una bolsa en la cabeza y la amenazaron de muerte, no pasa nada. Ahora, si va un empresario claro que empiezan a mover los papeles. No cansamos de las mentiras” - Gabriel Cherqui “Acá el problema es que cuando un mapuche va a denunciar a la Fiscalía, como a mi hija que le pusieron una bolsa en la cabeza y la amenazaron de muerte, no pasa nada. Ahora, si va un empresario claro que empiezan a mover los papeles. No cansamos de las mentiras” - Gabriel Cherqui

Cherqui sostuvo que no le extraña que esa vivienda tenga una mensura o una escritura debido a que “si tiene amigos en el poder te pueden dar cualquier cosa”, pero desestimó el ardid legal, porque hay un plano con el relevamiento de las tierras, y otras en proceso.

El mapa "final" de Barreales

Se trata de la resolución 219/23-que firmó quien era presidente del INAI, Alejandro Marmoni, el 7 de agosto de 2023, pero que se da a conocer a final del gobierno de Alberto Fernández. Ahí sale el mapa definitivo de tierras de los Kaxipayiñ.

El mapa también fue firmado por funcionarios provinciales, entre ellos, el fiscal de Estado Raúl Gaitán, según confió el mismo Cherqui.

Cartografía Kaxipayiñ.jpg La cartografía final de las tierras de los mapuches en Los Barreales con la firma de miembros de la comunidad y funcionarios.

El INAI le reconoció a los Kaxipayiñ exactamente, , parte del istmo Mari Menuco (antes del acceso a la central hidroeléctrica Cerros Colorados, los alrededores de Loma La Lata y un sector que bordea campos al sur de Tratayén.

Pero las tierras siguen en conflicto y en parte judicializadas, ya que la comunidad reclama un total de 6084 hectáreas de una ocupación posterior a la Ley 26160 y 284 hectáreas más judicializadas. Precisamente es en esa zona de conflicto donde hay una disputa con Caruzzo, según contó Cherqui.

“La denuncia que hacemos nosotros es porqué cuando va una Ferracioli actúa inmediatamente la Fiscalía, cuando va un Caruzzo salen a defender. Les hemos presentado denuncias por amenazas y nunca han atendido un caso. Se dice que hace diez años que le entregaron el título de propiedad, y nos preguntamos cómo es posible, su esas tierras estaban en relevamiento”, añadió Cherqui.

El tema comenzó el pasado 15 de noviembre con una orden de desalojo que envió el fiscal Manuel Narváez, quien pidió colaboración policial con efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre, para ingresar en el campo donde reside Horacio Caruzzo, un vecino que denunció que los mapuches les usurparon las tierras, donde tiene su casa cerca del lago.

El vocero de los Kaxipañyñ dijo que conoce todo el entramado de las ocupaciones en el perilago, y sostuvo que “con Caruzzo está todo bien", pero disparó contre el Ministro Público fiscal y el gobierno provincial.

“En este caso, Caruzzo tiene un problema con la provincia, porque le reconocieron tierras donde no debían. Consideramos que hay una persecución al pueblo mapuche y tienen que visibilizar una situación más para devolver favores o a algunos fiscales tienen casas en los lagos o en diferentes lugares", concluyó.