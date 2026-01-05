Marcelo Rucci logró su propio sello político: la Justicia Federal reconoció al "partido de Vaca Muerta"

Tras romper con el MPN y replegarse después de una derrota electoral, el líder petrolero obtuvo la personería definitiva de Fuerza Neuquina y Federal

La J usticia Federal Electoral de Neuquén otorgó el reconocimiento definitivo como partido de distrito a Fuerza Neuquina y Federal, el espacio político que impulsa Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

La resolución marca un punto de inflexión en la trayectoria política del dirigente gremial, que supo ser parte del MPN del sector Azul y Blanco , conducido históricamente por Guillermo Pereyra, y que ahora consolida una herramienta propia con proyección regional.

El fallo, firmado el 16 de diciembre de 2025 por la jueza federal Carolina Pandolfi , confirmó que el partido cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para obtener la personería jurídico-política definitiva.

De este modo, Fuerza Neuquina y Federal queda habilitado formalmente para competir en el escenario electoral neuquino con identidad propia y estructura legal consolidada.

De la ruptura con el MPN a la construcción de una fuerza propia

La resolución judicial llega luego de un proceso político y personal complejo para Rucci. Tras renunciar al MPN el año pasado, luego de una derrota en las urnas en 2023 que marcó un quiebre en su proyección interna, el dirigente sindical inició un camino de reorganización que derivó en la construcción de un espacio propio, con fuerte anclaje en el sector petrolero y en la defensa de los intereses vinculados a Vaca Muerta.

Durante ese período, el sindicalista optó por bajar el perfil público y enfocarse en la ingeniería política como las afiliaciones, el armado territorial, estructura partidaria y cumplimiento estricto de los pasos legales exigidos por la Justicia Electoral.

El resultado fue que el partido logró 3.365 afiliaciones, superando ampliamente el mínimo requerido de 2.280, correspondiente al 4 por mil del padrón electoral del distrito.

En su extensa resolución, el Juzgado Federal N°1 de Neuquén, dio por acreditado que Fuerza Neuquina y Federal cumplió con los tres requisitos centrales del artículo 7 bis de la Ley 23.298: cantidad de afiliados, constitución de autoridades partidarias y presentación de los libros contables y de actas.

Además, el tribunal consideró subsanadas todas las observaciones realizadas oportunamente a la Carta Orgánica del partido, tras una reforma aprobada por el Congreso Partidario en agosto de 2025. La Justicia también destacó que el espacio cumplió con las exigencias de paridad de género establecidas por la legislación vigente.

Fuerza Neuquina y Federal recibió el número de identificación 199 como partido de distrito y obtuvo el derecho exclusivo a utilizar su denominación, sin sigla alguna. La resolución ordena, además, la publicación del reconocimiento en el Boletín Oficial de la Nación.

Proyección regional y desembarco en Río Negro

Lejos de tratarse de un movimiento aislado, el reconocimiento en Neuquén es apenas el primer paso. Según trascendió, el espacio político que lidera Rucci avanzará con una presentación similar en la provincia de Río Negro, con la intención de consolidar una fuerza de base sindical y territorial que trascienda las fronteras provinciales.

El objetivo es dotar al movimiento petrolero de una herramienta política propia, con capacidad de incidir en las decisiones vinculadas a la energía, el empleo , los trabajadores y el desarrollo de Vaca Muerta.

El armado de Fuerza Neuquina y Federal se da en un contexto de cambios en la política nacional, con la era de Javier Milei, y con Rolando Figueroa como gobernador de Neuquén.

Los gremios petroleros fueron protagonistas del escenario electoral de 2023, cuando acompañaron públicamente la candidatura presidencial de Sergio Massa, en un mega acto realizado en Plottier, que reunió a organizaciones sindicales de toda la provincia. Sin embargo, el respaldo más explícito del sindicato petrolero terminó orientándose hacia Milei.

Sello propio para las elecciones

El reconocimiento del partido de Rucci representa la decisión de disputar poder político con sello propio, tras años de participación subordinada en estructuras partidarias tradicionales.

El sindicalista petrolero apuesta a capitalizar el poder territorial de Vaca Muerta y el músculo sindical para construir una alternativa política que dialogue con los nuevos tiempos, en una provincia donde la energía sigue siendo el eje central del poder.