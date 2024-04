Marcha universitaria: los mil y un motivos por los que se movilizaron en Neuquén

"Soy docente de medicina desde que empezó la carrera y siempre ha ido a más y desde que empezó la gestión a Milei ha ido para menos. Nosotros necesitamos mantener un presupuesto. Yo soy hijo de un exiliado político, que llegó con segundo grado acá, por la movilidad social de la universidad pública de calidad y gratuita, yo pude llegar a tener un título universitario", contó un señor cerca del monumento a San Martín.

"Este país que es la octava superficie del mundo, rico como ninguno, no puede ser que no pueda financiar la universidad. Este movimiento me genera una alegría inmensa", agregó.

Vox pop marcha en defensa de la educacion publica.mp4

"Yo soy hijo de trabajadores, mis padres básicamente no hubiesen podido costear una educación privada desde el jardín, primaria secundaria, en todo momento estudié en la educación pública y estoy acá precisamente porque ya soy profesional, soy abogado. Tengo la fortuna de trabajar y la universidad es una herramienta, un instrumento de movilidad social ascendente. Esto trasciende a cualquier bandera partidaria. La universidad es un símbolo en Argentina", contó un joven.

"Estamos en defensa de la de la educación pública y apoyando a la universidad, si se ataca la universidad es un problema para todos los argentinos. Esto demuestra que no estamos en nuestras casas y que salimos a pelear por lo que nos corresponde", añadió otro joven que marchó por las calles de Neuquén.

ON - Marcha por la Universidades publicas (17).jpg Omar Novoa

La universidad pública, un derecho

"Estoy acá para defender lo que es nuestro hace un montón de tiempo y que no debemos perder. Dan vouchers para la escuela privada, pero para los públicos no te dan nada de plata. Entonces algo están promoviendo, así que acá estamos en la lucha para seguir manteniendo esto para que toda la gente pueda seguir formándose", dijo otro de los presentes.

"Estoy acá porque creo que le hace bien a la sociedad", relató un joven disfrazado con un traje blanco y máscara antigas.

"Creo que el presidente no tiene noción de que en realidad nos estamos juntando gracias a él, lo cual no es un dato menor", dijo un docente jubilado que acompañó la marcha universitaria.

"Estoy acá porque defiendo a la educación como un derecho, tuve la posibilidad de estudiar en la en la universidad pública y creo que a la educación hay que defenderla porque es la posibilidad que muchos tienen de de poder acceder a un título universitario y asegurarse un futuro. Creo que es aberrante lo que está pasando, no se puede permitir, como pueblo no podemos perder la educación, es un derecho", relató otro joven.

ON - Marcha por la Universidades publicas (8).jpg

"Hay un pueblo que está entendiendo que la educación hay que defenderla, por supuesto que hay que hacer que cada vez más gente llegue, es una realidad que no todo el mundo llega, pero sí hay una defensa de de todo el pueblo a este derecho, contra un gobierno que viene por nuestros derechos. Tenemos que estar en la calle defendiendo la igualdad de oportunidades", fue otro de los relatos de los presentes en las calles de Neuquén.

"Fui a una universidad privada, pero estoy a favor toda la vida de la universidad pública, estamos apoyando a nuestra hermana que viene a la UNCo. Es lo mejor que tenemos en Argentina, un privilegio, gente de todo el mundo viene acá para tener el privilegio que tenemos nosotros, así que mira que no lo vamos a defender. No he ido a tantas marcha en mi vida, estoy sorprendida, se me pone la piel de gallina", relató una joven.

ON - Marcha por la Universidades publicas (21).jpg

"Si no salimos todos esto no cambia. Me siento feliz, porque nosotros nos graduamos, estudiamos y enseñamos que tenemos que expresarnos, entonces que salga la universidad de la calle para mí es lo mejor que puede pasar", agregó otra.

"Por el futuro de mi sobrinos. Te emociona a ver ese ese tipo de movimiento", dijo un joven.

"Sin universidad no hay futuro, porque es un derecho que de todos", dijo una señora.

"Para defender la universidad pública y gratuita para que mi hija tenga la misma oportunidad que yo tuve", concluyó un señor en la multitud.