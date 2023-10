“Me puse al frente o mejor dicho me subo al escenario y lo digo claramente. Lo dije cuando no era negocio, cuando no era la bandera de Massa la que flameaba en lo alto, porque había otro candidato ganador en la elección a nivel nacional”, indicó a LMNeuquén el jefe comunal, durante la presentación del presupuesto 2024 en el Museo de Bellas Artes de Neuquén.

Gaido fue el primero en definirse públicamente por el ministro de Economía, pese a la institucionalidad que tuvieron en su momento Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa.

Vale decir, además, que la ciudad de Neuquén tiene una importancia clave en el posicionamiento de Vaca Muerta, y la relación con Nación y el desarrollo de la obra pública es crucial para el intendente Gaido. Es por eso que el intendente resaltó la relación que tiene con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

SFP Acto de Massa (47).JPG Mariano Gaido en el acto con sindicalistas en apoyo a Sergio Massa antes de las PASO. Sebastian Fariña Petersen

Pero el jefe comunal se metió de lleno en la campaña y justificó el apoyo a un gobierno peronista.

Mariano Gaido: "La defensa del trabajo neuquino"

“Me he comprometido y ha sido parte de mi crianza y mi manera de pensar la política y mi vida personal, con la defensa del trabajo neuquino. La defensa de los trabajadores, de los que lucharon muchísimo para que esta sea una provincia próspera y que le genere oportunidades al país”, sostuvo Gaido.

Y acotó: “Argentina tiene una oportunidad única de salir adelante y es gracias a los neuquinos. Los proyectos que plantean privatizar, la falta de derechos, que plantean venta de órganos, que la el cierre de la llegada de trabajo de otros países, son proyectos que están muy lejos de lo que necesitamos los argentinos”, remarcó el intendente, en referencia a las propuestas del candidato de La Libertad Avanza.

Neuquén Massa Gaido ciudades seguras.jpg

Pese al apoyo de Gaido a la candidatura y la política de Masa, cuestionó los indicadores macroeconómicos, que también impactan en el desarrollo de la política municipal, la inflación, el pago a proveedores y la culminación de las obras.

“Necesitamos corregir de manera urgente la situación macroeconómica. Pero también defender el trabajo neuquino, la industria nacional. Que nosotros tengamos una refinería en la ciudad de Neuquén o en la provincia. No que tengamos que refinar nuestros productos en países como China o Japón”, remarcó.

“No pongo a discusión mis ideales que siempre los mantuve. Es decir, para mí el trabajo neuquino, el desarrollo de nuestro país y principalmente de nuestra provincia, no se pone en juego y por supuesto de nuestra ciudad”, concluyó.