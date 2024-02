Mariano Gaido, duro contra Javier Milei: "Si no fuera por los neuquinos, este país no funciona"

"La política del “sálvese quien pueda” no es nuestra. Los neuquinos sabemos enfrentar las dificultades; y sabemos defender lo nuestro y sobre todo sabemos que es posible construir un estado que esté presente ante las necesidades de la gente. Cuando trabajamos sin grietas se pone en marcha el verdadero y virtuoso poder transformador de la política", agregó.

"Estoy dispuesto a defender cada peso que aportan las y los neuquinos, porque en Buenos Aires, en el Obelisco lo hacen muy fácil tienen el acompañamiento del gobierno nacional siempre y nosotros les damos el gas, la luz y el combustible, y si no fuera por los neuquinos este país no funciona. Son recursos que nos corresponden, y no vamos a parar la obra pública si no los recibimos", aseguró.

inicio sesiones deliberante gaido Claudio Espinoza

"También queremos orden y transparencia. Nosotros no tenemos endeudamiento, tenemos las cuentas en orden y cumplimos en tiempo y en forma cada uno de los compromisos. Entonces los fondos de Nación que nos corresponden tienen que llegar en obras para la ciudad en compensación y en garantía de todo lo que las y los vecinos de la ciudad aportan en impuestos", expresó. "Estamos totalmente de acuerdo con lo que plantea el gobierno nacional de sincerar los recursos y las transferencias", señaló.

"Nuestra política es hacer para los neuquinos y nunca nos van en encontrar poniendo palos en la rueda, siempre estaremos cuidando los recursos y los sueños. Sostengo que la única forma de crecer es respetando a cada uno de los ciudadanos y sus derechos", dijo y cerró: "Quiero dejar muy en claro que cuando todos dejaron de hacer, nosotros elegimos seguir haciendo".

El intendente capitalino ya había tenido varios cruces con el presidente de la Nación, Javier Milei. El último se dio durante la Fiesta Nacional de la Confluencia, el pasado fin de semana. A través de sus redes sociales, el primer mandatario había republicado un mensaje de Twitter que criticaba los gastos para la organización de la fiesta popular, indicando "parece que en Neuquén les sobra la plata". Por eso, Gaido habló con los medios de comunicación e invitó al presidente a participar del evento para que pueda observar de primera mano el disfrute de las familias y el derrame económico que genera.

En el discurso, insistió con la invitación. "No se puede defender lo que no se conoce", sostuvo y citó al escritor Eduardo Galeano, que dijo "vale la pena vivir para seguir tu conciencia, no lo que te conviene". Señaló que "está de moda hacer ajustes porque se cree que dejar de hacer cosas es oportuno". Y cerró: "A mí me van a encontrar en otro camino".

Su relación con Figueroa

El intendente también se refirió a los vínculos de trabajo que forjó con el flamante gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. Hace un mes, se mostraron juntos en la recorrida de la obra de entubamiento del canal Necochea y durante el discurso de apertura de sesiones, en el público se encontraban tanto el mandatario provincial como los gobernadores mandato cumplido, Omar Gutiérrez y Jorge Sapag.

"Gracias Rolando por estar y por todo el acompañamiento de siempre, a vos y a todo tu equipo de ministros", le dijo Gaido a Figueroa al iniciar su discurso. Además, agradeció a los gobernadores mandato cumplido, Sapag y Gutiérrez, así como a los diputados nacionales y otras personalidades presentes en el recinto.

"Fortalezco hoy nuestra firme intención de continuar el trabajo codo a codo, sin grietas y en equipo con el gobierno provincial, asumiendo unidos los desafíos", señaló el intendente y agregó: "Los neuquinos somos gente de trabajo y así pretendemos seguir; dando ejemplo al país de lo que se puede hacer con diálogo y esfuerzo".

Agregó que van a trabajar "espalda con espalda" para defender a Neuquén. "Son momentos de estar unidos", dijo y agregó que "los espacios políticos son importantes, pero más importante es nuestro pueblo".