Más de un millón de personas pasaron por la Fiesta Nacional de la Confluencia 2024

La Fiesta generó una gran repercusión a nivel nacional, dado que recibió la visita de mucha gente de diferentes provincias de la Argentina y hasta un condimento político, a partir de que, en medio de la disputa con los gobernadores por la no aprobación de la ley Ómnibus y la amenaza de no enviar fondos nacionales, el presidente Javier Milei hizo referencia al evento y al gasto que implica.

Cuentas ordenadas y ejemplo

La mención tuvo la respuesta del intendente Mariano Gaido: "Queremos que vea como disfruta la familia un evento que quizás no puede alcanzar", dijo e indicó que el presidente debe saber "que Neuquén tiene las cuentas ordenadas, no tenemos endeudamiento, así que puede también tomar nota y algún ejemplo de nosotros".

Aseguró que está "convencido de que si viene se va a dar cuenta lo importante que es, va a poder ver los felices que están los productores cuándo venden".

Por otra parte, Gaido indicó que la Municipalidad no dudó “en ningún momento en hacerla, ya nos pasó en la pandemia, la Fiesta de la Confluencia fue motivo para reactivar la economía. Hoy que el país vive una recesión tenemos que seguir traccionando la economía".

El mandatario capitalino comentó que él no elige a los artistas, pero sí opina. "A Dillom no lo conocía y me gustó mucho. A algunos los voy conociendo cuando están en el escenario", confesó.

Calificó de "histórica para la Argentina" la presencia de Fito Páez y Fabiana Cantilo en un mismo escenario, al recordar que eso nunca se había dado antes en el país, salvo, en el inicio de la carrera de ambos artistas.

Volviendo a la envergadura que adquirió la fiesta, el jefe comunal insistió con que "es la más convocante del país", y resaltó que a Neuquén llegaron "familias de Río Gallegos, de Catamarca, Buenos Aires, Chile" y que “los emprendedores vendieron absolutamente todo".