Mazieres: "La autarquía financiera plena de la justicia es un debate pendiente"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén, ratificado por un período más, se refirió al presupuesto para el Poder Judicial y otros desafíos.

La reciente ratificación de Gustavo Andrés Mazieres como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no fue, según sus propias palabras, un respaldo personal sino la confirmación de un rumbo . Un aval político e institucional a una forma de gobernar el Poder Judicial que busca dejar atrás la distancia histórica entre la Justicia y la ciudadanía, y avanzar hacia un modelo más cercano, accesible y presente en el territorio.

En diálogo con Al Final de Todo por LU5 , Mazieres definió el año de gestión como un proceso colectivo , atravesado por consensos internos y por la decisión de sostener ejes claros hacia 2026. Acceso a la Justicia, modernización y comunicación fueron los pilares que guiaron ese trabajo, no como consignas abstractas sino como líneas traducidas en acciones concretas. Para el presidente del TSJ, la confianza social en la Justicia no se construye con discursos, sino con respuestas reales frente a las demandas de la comunidad.

Uno de los avances más visibles estuvo vinculado a la modernización del sistema judicial . La implementación del sistema de gestión POEN marca el camino hacia una digitalización integral del Poder Judicial neuquino. El objetivo es claro: agilizar procesos, reducir tiempos y ofrecer respuestas más eficientes a quienes requieren del servicio de justicia. Según explicó Mazieres, el desafío de los próximos meses será completar ese proceso para que Neuquén cuente con un sistema judicial plenamente digital, acorde a las necesidades actuales de la sociedad.

Acercar la justicia

Pero la transformación no se limita a lo tecnológico. El eje del acceso a la Justicia aparece como el corazón de la gestión. Bajo esa premisa se desarrollaron dispositivos territoriales que buscan invertir la lógica tradicional: ya no es la persona en situación de vulnerabilidad la que debe trasladarse largas distancias para acceder a un trámite, sino el Estado el que se acerca a su comunidad. El programa “Justicia en tu comunidad” es un ejemplo concreto de esta política.

En barrios como Siete de Mayo, en la ciudad de Neuquén, equipos del Poder Judicial se instalan semanalmente para atender consultas, realizar audiencias y brindar orientación jurídica. Jueces de Paz, defensores, equipos interdisciplinarios y personal especializado trabajan directamente en el territorio, evitando traslados complejos y costosos para quienes muchas veces deben tomar varios colectivos para llegar a una sede judicial. La misma lógica se aplica en localidades del interior como Añelo, Andacollo y Picún Leufú, donde se organizan agendas de audiencias locales para que la Justicia esté donde vive la gente.

Mazieres fue claro al remarcar que estos dispositivos no son intervenciones esporádicas. Aunque implican el traslado de equipos judiciales, están pensados para sostenerse en el tiempo. La idea es consolidar puntos de atención permanentes que garanticen un vínculo estable entre el sistema judicial y las comunidades, especialmente aquellas atravesadas por mayores niveles de vulnerabilidad social.

La comunicación también ocupa un rol central en esta estrategia. No solo a través del lanzamiento de un nuevo portal web y la presencia en redes sociales, sino mediante el diálogo cotidiano con los usuarios del sistema judicial. Para Mazieres, comunicar no es solo informar, sino escuchar, orientar y acompañar. En ese sentido, el Poder Judicial neuquino trabaja en identificar los espacios donde concurren personas con mayores dificultades de acceso para ofrecer allí atención directa y personalizada.

La mala imagen de la Justicia neuquina

Consultado sobre las críticas que circulan en redes sociales y el impacto del debate público digital en la Justicia, el presidente del TSJ sostuvo una postura de prudencia. Reconoció que las redes forman parte del diálogo social actual, aunque aclaró que no influyen en las decisiones judiciales, que deben resolverse conforme al derecho y a cada caso concreto. Para el Poder Judicial, dijo, el desafío es mantenerse de cara a la sociedad sin perder la independencia que exige su rol institucional.

En el plano presupuestario, Mazieres explicó que el Poder Judicial de Neuquén se financia a través de una combinación de recursos: coparticipación federal, tasas de justicia y aportes del Tesoro provincial. Si bien reconoció que la autarquía financiera plena es un debate pendiente, destacó que el presupuesto aprobado recientemente permite sostener un servicio de justicia adecuado. El diálogo con el Ejecutivo que encabeza Rolando Figueroa y con la Legislatura es permanente, aunque admitió que se trata de una discusión compleja que involucra a múltiples actores.

La Justicia y Vaca Muerta

La entrevista también abordó el vínculo entre la Justicia, el desarrollo energético y el ambiente en el contexto de Vaca Muerta. Mazieres remarcó que existen mecanismos institucionales claros para el tratamiento de conflictos y que, mientras esas instancias funcionen, la sociedad puede tener la tranquilidad de que habrá controles administrativos y judiciales adecuados. En esa línea, destacó la reciente reorganización de las circunscripciones judiciales, alineadas ahora con las regiones definidas por la provincia.

Como parte de esa reorganización, se creó la circunscripción Vaca Muerta, con cabecera en Rincón de los Sauces, reconociendo su centralidad en una zona que proyecta un fuerte crecimiento demográfico y productivo. El Poder Judicial, aseguró Mazieres, se prepara para acompañar esa expansión con mayor presencia institucional y refuerzos en la prestación del servicio.

A modo de balance, el presidente del Tribunal Superior de Justicia definió el 2025 como un período de avances significativos, aunque atravesado por desafíos que continúan abiertos. La meta, sostuvo, es seguir construyendo una Justicia que no espere detrás de un mostrador, sino que salga al encuentro de las personas, entienda sus realidades y garantice derechos en el lugar donde se los necesita. Una Justicia que deje de ser lejana para convertirse, verdaderamente, en un servicio público cercano y accesible para todos los neuquinos.