"Me hizo pelota la casa", la denuncia de un vecino contra Pedro Nardanone por un edificio en construcción

casa arruinada por un edificio en construccion

Alguna vez, el edificio blanqueó en un cartel de obra su permiso, nomenclatura catastral, número de expediente, representante técnico, constructora y propietario, nada menos que Pedro Nardadone, el empresario reginense públicamente conocido por haber sido el dueño del ex boliche Las Palmas al momento de la desaparición del estudiante Sergio Ávalos, el 14 de junio de 2003.

"Es un hombre que está acostumbrado a hacer las cosas por izquierda. En una oportunidad, disparó dos veces al aire para asustarme. También fui amenazado de muerto. Pero la Policía se me ríe porque sabe que este tipo es intocable", sostuvo.

El edificio en construcción está ubicado sobre la calle Winter 145, del barrio Mariano Moreno.

Agustín es vecino lindante de la obra. "Me hicieron pelota mi casa. El techo es un basurero, literalmente; y cuando llueve, toda la basura, y los escombros tapan la zinguería de mi propiedad, provocando que ingrese el agua", contó.

"Lo peor está por venir"

Agustín es coleccionista de pianos usados y tiene un estudio de música. Además, vive de dos departamentos en alquiler que perdió por "culpa de esta obra". Sostuvo que los inquilinos se fueron porque "era insostenible la situación" y agregó: "Lo peor está por venir porque van a revocar las paredes".

No sería el único perjudicado en la cuadra, ya que a la vuelta del edificio hay una escuela que también habría sufrido algunas consecuencias producto de la caída de palos, escombros y otros elementos vinculados a la obra en construcción. Los riesgos son mayores los días de viento. El vecino dijo que suelen caer "pedazos de ladrillo, palos, de todo".

Para colmo de males, en mayo de este año sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) que no descarta haya sido motivado por la situación dramática que vive. "Sigo haciéndome estudios", acotó.

Aseguró que su único propósito es recobrar la calma que perdió desde que iniciaron los trabajos. "Yo no me quiero meter en problemas con nadie. Lo único que quiero es que no me molesten. Esta es mi casa y quiero vivir tranquilo, nada más que eso", expresó.

"La casa se me inunda por culpa de la obra"

Al parecer, el empresario denunciado también edificó una vivienda en el predio donde está en ejecución el edificio. En alguna oportunidad, le manifestó al vecino su deseo de comprarle la casa para terminar con los problemas. Pero Agustín no desea dejar su propiedad. "No me quiero ir de acá. Solo quiero que no me molesten más. Y que alguien haga algo. Porque siento que nadie me ayuda ni me defiende. La Municipalidad ya vino cinco veces a clasurar la obra, pero sigue avanzando", reiteró.

Mientras tanto, reveló que perdió mucha plata restaurando los techos de su casa por los daños ocasionados. Es decir que, más allá de las denuncias penales, también persigue una reparación económica. "Cuando llueve, la casa se me inunda por culpa de esta obra", concluyó. Y las imágenes que mostró son bastante elocuentes. Sin contar que hasta el momento tuvo suerte de que los palos y escombros que caen desde el edificio no cayeron encima de él ni de nadie.