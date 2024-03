Murciélagos con rabia: por qué tenés que vacunar a tu perro y tu gato

Esto debe encender las alertas, explicaron expertos en sanidad ambiental, porque no se trata de un comportamiento habitual de estos animalitos, los únicos mamíferos que tienen la capacidad de volar. Puede significar que puede tener rabia “o cualquiera de otras más de 200 enfermedades”, por lo cual es vital aplicar la vacuna antirrábica a las mascotas.

“Es importante vacunar a tu perro y gato contra la rabia porque esta enfermedad es muy grave y puede ser mortal. La rabia es una enfermedad viral que se transmite a través de la saliva y se propaga principalmente a través de mordeduras de animales infectados. Los síntomas incluyen fiebre, debilidad y cambios en el comportamiento, y pueden llevar a la muerte en unos pocos días”, se alertó.

Vacuna antirrábica gato.jpg Es importante vacunar perros y gatos contra la rabia.

Insectívoros voraces

“En esta región y en todo el país hay murciélagos y es algo habitual. La especie que tenemos en la zona son insectívoros, muy buenos para el ambiente. Y lo que ocurre es que está habiendo más gente atenta que encuentra murciélagos de día, o tirados en el piso, muertos o vivos con hábitos que no son normales, entonces los traen y derivamos las muestras al instituto Luis Pasteur de Buenos Aires para detectar si poseen el virus rábico”, explicó Claudia Grismado, referente de URESA General Roca, unidad que cubre todo el Alto Valle y también el departamento de El Cuy. “Es una enfermedad dentro de las más de 200 que pueden tener”, agregó.

“El virus circula y por eso recomendamos como medida preventiva tener vacunadas las mascotas”. “El virus circula y por eso recomendamos como medida preventiva tener vacunadas las mascotas”.

Los murciélagos comunes en esta zona se alimentan solo de insectos y, como particularidad, la especialista indicó que “durante la noche pueden comer su mismo peso en insectos”. Se estima que pueden ingerir hasta 1.200 mosquitos por hora.

Los murciélagos pertenecen a un grupo especial de mamíferos voladores llamados quirópteros. La palabra proviene del griego y significa "mano ala".

¿Qué es?

La rabia es una zoonosis de origen viral que afecta al sistema nervioso central (SNC) de todas las especies de mamíferos, incluido el hombre. En la gran mayoría de los casos presenta desenlace fatal. Está distribuida en todo el mundo y es la responsable de la muerte de más de 60.000 personas por año. En nuestro país los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia pero también pueden serlo algunos animales silvestres como los murciélagos.

MURCIELAGOS2.jpg Los murciélagos pueden ingerir hasta 1200 mosquitos en una hora.

Transmisión

Se puede propagar a las personas y las mascotas si las muerde o rasguña un animal con rabia. Para prevenir la rabia en animales, se debe vacunar cada año a los perros y gatos contra la rabia a partir de los 3 meses de edad y durante toda su vida.

Desde el Ministerio de Salud de Nación se resaltó que “en caso de sufrir una mordedura de un animal, se debe lavar la herida con abundante agua y jabón. No colocar alcohol ni otro desinfectante. Concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un/a profesional de salud, quien evaluará la necesidad de profilaxis antibiótica, antitetánica y antirrábica de acuerdo a las características del accidente”.

La referente de la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental de la Zona Atlántica, la veterinaria Mercedes Mora explicó, tras hallarse un murciélago con rabia en Viedma, que “cuando a un murciélago se lo encuentra de día, como ellos son nocturnos, es una situación sospechosa”.

Cómo reconocer la rabia en animales

En el caso de los murciélagos se pueden presentar accidentes por mordedura en el caso de manipulación del animal, ya que éstos solo se alimentan de insectos en nuestra zona. Para identificar si estos animales tienen rabia se puede observar que el animal no puede volar, aparecen durante el día y si se encuentran en el piso o superficies lisas. La recomendación es no tocarlo, se debe aislarlo con un recipiente (balde, caja, etc.) evitando el contacto con personas, perros y gatos.

En el caso de los perros y/o gatos se puede detectar la Rabia cuando presentan cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

Si se encuentra con un animal en estas condiciones, con sintomatología compatible con rabia, debe llamarse a la Unidad de Salud Ambiental o a Zoonosis Municipal.