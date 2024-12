Nadia Márquez sobre Mariano Mansilla: "La va a pagar acá en la tierra o en su próxima vida"

Tras confirmarse la denuncia, la diputada Márquez salió a responder y afirmó que hasta el momento no sabía de los detalles de la presentación. "Lo que creo es que el que nada debe nada teme, así que estoy tranquila porque no hemos hecho nada incorrecto, y entiendo que esto es un problema meramente de los números que tiene Javier Milei, esto es política mala y berreta para ensuciar a otros, porque es muy fácil ensuciar y después ni preocuparse en aclarar las cosas. Para ellos esto es normal y parece que en algún momento me tenía que tocar en este ambiente", dijo en declaraciones a LU5.

Asimismo, haciendo alusión a otra popular frase, indicó "no des explicaciones que tus amigos no la necesitan y a tus enemigos no les importa", por lo que aseguró que en honor a la gente que no la conoce no tiene problema en aclarar todo lo que sea necesario.

"Habré ido cinco veces a la Casa de las Leyes y nunca tuvo que ver con nada partidario, nunca tuve un bunker, ni siquiera en las elecciones, en ningún lugar. Lo que sí me facilitaron es un lugar para atender a la gente, los vecinos. Yo soy diputada y me plantean un montón de temas, cosas que a veces exceden mi función, pero he tenido vecinos, concejales de otros espacios políticos y no quiere decir que sea un bunker. Nunca negué que me lo hayan prestado", aseveró.

En este contexto, Márquez destacó que la denuncia en su contra presentada hace pocas horas no tiene que ver con una cuestión partidista. "Es ridículo, esto tiene que ver con operaciones con gente a la que le gusta hablar, decir cualquier pavada, no hay manera que estas cuestiones traccionen porque no tiene sustento jurídico ni de hecho en un tema de peculado, no sé ni siquiera de qué me denunciaron ahora, pero no tiene razón de ser", dijo.

"Yo recorro un montón de organismos, ahora tenemos una oficina propia de LLA para atender a la gente incluso en lugares neutros, a esto quieran mezclarlo pero eso ya excede a mi, y no tengo ningún problema con ninguna investigación ni que la justicia me llame para dar explicaciones".

Respecto del abogado que realizó la presentación, aseguró que "Mansilla da clases de ESI (Educación Sexual Integral) cuando todavía no se levantó los pantalones. Es un caradura y es una apreciación mía. Uno dice una cosa de Mansilla y piensa ¿Qué le hace una mancha más al tigre? da igual. Obviamente, lo hacen para conmigo por mi forma de ser, los valores que yo levanto y mi función pastoral. No es solo conmigo, sino con LLA".

La diputada arremetió contra los peronistas y afirmó que "están nerviosos y a veces solamente para ensuciar a alguien hacen esto, me gustaría que no sea así, pero esta es la forma de la política vieja y yo lo puedo decir con toda libertad. Dicen que en la política uno cambia la casa, el auto y el marido, sigo con lo mismo yo. No tengo nada que ocultar, esto es un invento, es una vergüenza lo que este hombre hizo y la va a pagar acá en la tierra o en su próxima vida".

Y finalmente, ante la posibilidad de que la justicia la llame para declarar, confirmó que tiene una abogada. "Si nos llaman iremos, pero por mi me sentaría a decirle a Mansilla que es un imbécil, pero creo que en el estrado no es el momento. Están acostumbrados a las mujeres que responden al miedo o a los que los ponen como si no tuvieran capacidad de pensar, no soy de esas y entonces no les soy funcional a lo que hacen. Esto no me da miedo y voy a seguir diciendo lo que tenga que decir, voy a seguir defendiendo la vida, la libertad y la propiedad en la provincia de Neuquén, pese a quien le pese, y los vamos a rajar a todos en el 2025 y en el 2027".

Los detalles de la acusación

Mansilla se presentó en el MPF como abogado particular para solicitar que se investigue tanto al ex coordinador de Casa de las Leyes, Pablo Ruiz, y a la diputada nacional Nadia Márquez por el delito de "peculado o malversación de bienes públicos previsto en el artículo 261 del Código Penal y concordantes".

"Los hechos denunciados ocurrieron durante los meses de julio y agosto del presente año. Consistieron en la utilización de oficinas y dependencias del Complejo Casa de las Leyes, organismo dependiente de la Honorable Legislatura Provincial, como local partidario de la señora Nadia Márquez y también para actividades religiosas", reza la denuncia.

El abogado aclaró que los mismos trabajadores del centro cultural lo convocaron para pedirle solicitando asesoramiento sobre la legalidad o no de las actividades que hacía Márquez. "Los empleados tenían que por, ejemplo, servirles café o brindarles elementos de papelería que en realidad son para los que utilizan la biblioteca", dijo.

Aclaró, a su vez, que en septiembre cesaron estas actividades, ya que la diputada Márquez y otros integrantes de La Libertad Avanza celebraron la inauguración de un local partidario en la calle Entre Ríos, en Neuquén capital.

Mansilla pidió que la denuncia se sume a la causa que investiga a Pablo Ruiz y a su hermana, la vicegobernadora Gloria Ruiz, que hoy está suspendida por el voto de los diputados provinciales. Según expresó, "todo hecho de corrupción siempre tiene terceros beneficiados, ya sea por sobreprecios o por obras que les asignan" y, en este caso, consideró que "es escandalosa la utilización de una casa cultural, monumento histórico de nuestra provincia, para actividades partidarias y de una determinada religión".

"Aparenta algo menor pero forma parte de este caso de corrupción en el que, obnubilados por el poder, creían que podían hacer cualquier cosa", expresó.